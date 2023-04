Trik, ki ohranja jagode sveže dlje časa

Športni rekreativci smo veliki potrošniki jagod. Seveda so najboljše sezonske, ne tiste, ki jih kupimo pozimi. Ob cestah so se že pojavili prodajalci tega priljubljenega sadja. Če jih kupimo naenkrat preveč, nam jih veliko zgnije. Kako to preprečimo, smo se spraševali v uredništvu. In hvala bogu za spletno stran 1001ideja.si. Tam dostikrat najdemo prave odgovore.

Sveže jagode imajo dva glavna sovražnika: plesen in vlago, trdijo na spletni strani 1001ideja.si. Opisujejo, kako se z njima boriti v dveh preprostih korakih, da boste jagode lahko shranili in jih ohranili sveže dlje časa.

Zakaj se sveže jagode pokvarijo?

Vsi pravijo, da jagod ne smete umivati, dokler jih ne zaužijete, ker vlaga skrajša njihov rok trajanja. Toda resnica je, da jagode nosijo spore plesni, zaradi katerih se zelo hitro pokvarijo. In ta plesen se lahko v hipu razširi skozi celotno košaro jagodičja.

Kaj morate vedeti

Ta metoda je najboljša za čvrsto jagodičevje, kot so jagode, borovnice in robide. Kopel s kisom ne bo» ozdravila« zelo plesnivih jagod; najbolje jih je izbrati in takoj zavreči. Jagode, ki so na začetku zelo zrele, je treba zaužiti v nekaj dneh.

Kako najbolje shraniti jagode?

1. korak: Kisova kopel za uničenje plesni

Zavrzite vse jagode, ki kažejo malo plesni. V veliki skledi ali posodi za solato zmešajte 3 skodelice hladne vode in 1 skodelico alkoholnega kisa. Potopite jagode in jih pretresajte približno minuto. Jagode odcedite, nato jih sperite s čisto, hladno vodo, dokler ne izginejo sledovi arome ali okusa po kisu. Oplaknjene jagode razporedite na čisto krpo ali papirnate brisače ter rahlo obrišite, da se posušijo.

2. korak: Shranite jagode

Če so vaše jagode prišle v prezračevanem plastičnem preklopnem paketu, ga operite z milom in vročo vodo, sperite in posušite ter nato obložite s suho papirnato brisačo. Čiste in suhe jagode dajte nazaj v posodo in jih shranite v hladilniku.

Prepričajte se, da pustite odprtine za prezračevanje na vrhu nepokrite, da lahko zrak kroži v embalaži. V nasprotnem primeru shranite jagode v čisto posodo, obloženo s papirnatimi brisačkami, z odprtim pokrovom, da lahko kondenz izhlapi. Zamenjajte papirnate brisače, če se sčasoma zmočijo, predlagajo na 1001ideji.