To sezonsko sadje je naravni topilec maščob

Sadje ni samo okusno, ampak ima pomembno vlogo pri ohranjanju splošnega zdravja, zelo prav pride vsem, ki hočejo shujšati.

Nutricionisti so razkrili, katere so tiste tri vrste sadja, ki bi jih morali spomladi redno vključiti v svojo prehrano.

Jagode

Jagode so odlična izbira za vse, ki želite izgubiti trebušno maščobo. To sadje je polno vlaknin, vitaminov in antioksidantov. Jagode nudijo številne koristi za zdravje. Njihova visoka vsebnost vlaknin pomaga doseči občutek sitosti, zmanjša skupni vnos kalorij in podpira prizadevanja za uravnavanje telesne teže, poroča She Finds.

Jagode so nizkokalorični obrok, ki je zelo hidriran, kar poveča sitost in prepreči prenajedanje. Jagode vsebujejo pomemben vir vitamina C, ki je koristen za podporo imunskemu sistemu. Jagode so iz enostavnih ogljikovih hidratov, ki ga telo uporablja kot hiter vir goriva za energijo.

Borovnice

Borovnice so bogate z antioksidanti, vlakninami in vitamini, zaradi česar so prehransko bogat dodatek k vsaki dieti. Vsebujejo vlaknine in fitonutriente, ki v telesu delujejo kot antioksidanti. Antioksidanti delujejo tako, da zmanjšajo škodo prostih radikalov zaradi toksinov, ki vodijo do vnetij in kroničnih bolezni, kot je debelost.

Borovnice so sadje, ki imanajveč antioksidantov. Njihovi specifični antioksidanti so flavonoidi.

5 razlogov, zakaj bi morali jesti češnje

Ti majhni rubinasto rdeči sadeži sladko-kislega okusa niso le odličen dodatek tortam, piškotom in različnim pecivom, ampak so že sami po sebi močan vir antioksidantov. Navajamo pet razlogov, zakaj bi jih zagotovo morali vključiti v svojo prehrano.

1. Odpravljajo nespečnost

Če imate težave s spanjem morate svoji prehrani vsekakor dodati češnje. Vsebujejo melatonin in zato naravno spodbujajo zdrav in kakovosten spanec.

2. Znižujejo holesterol

Raziskave so pokazale, da češnje, predvsem pa sokovi in ​​pijače iz njih, blagodejno znižujejo LDL holesterol, ki je najbolj odgovoren za večje tveganje za srčni infarkt. Češnjev sok je lahko koristen tudi za čiščenje zamaščenih jeter, saj znižuje trigliceride.

3. Uravnavajo krvni tlak in preprečujejo sladkorno bolezen

Češnje pomagajo uravnavati sistolični in diastolični krvni tlak in tako stabilizirajo hipertenzijo. Zaradi kislosti ima ta sadež tudi nizek glikemični indeks, kar pomeni, da ne povzroča inzulinskih skokov in tako preprečuje diabetes. Poleg tega so češnje odličen vir ogljikovih hidratov za tiste, ki že imajo sladkorno bolezen tipa II.

4. Zmanjšujejo simptome artritisa in protina

Češnje imajo protivnetne lastnosti in lahko lajšajo bolečine ter so dobre za bolnike z osteoporozo, saj zagotavljajo zaščito pred celično obrabo. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da ta sadež lajša bolečine, ki jih povzročata artritis in protin.

5. Izboljšujejo razpoloženje

Raziskave so pokazale, da češnje, še posebej sladke, zelo dobro izboljšajo razpoloženje, saj znižujejo raven kortizola – stresnega hormona.

Ena češnja ima 4 kalorije, medtem ko 100 gramov češenj vsebuje 85 g vode, 1 g beljakovin, 16 ogljikovih hidratov, 12 g sladkorja in 2,1, grama vlaknin.