Bliža se 6. Hg trail Idrija

Trail tek bo potekal po edinstvenih poteh, ki vam bodo omogočile odkrivanje sveta čudovite pokrajine, divjih grap, strmih pobočij, bujnih gozdov in dih jemajočih razgledov.

Pridružite se šesti izvedbi Hg Trail Idrija in raziščite dih jemajoče lepote najstarejšega slovenskega rudarskega mesta, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

Začetna in končna točka vseh treh razdalj se nahajata v starem mestnem jedru, od koder se ponuja čudovit razgled na grad Gewerkenegg.

Poti vas bodo vodile skozi Krajinski park Zgornje Idrijce in UNESCO Globalni park Idrija.

Idrija najstarejše rudarsko mesto v Sloveniji, vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine letos že šestič zapored gosti Hg Trail Idrija.

Start in cilj vseh treh razdalji je v starem mestnem jedru s pogledom na grad Gewerkenegg, trase nato sledijo pomembnim spomenikom Unescove dediščine in se kmalu povzpnejo v okoliško hribovje. Trase nadalje potekajo vzdolž vodnega kanala Rake, mimo naravnega spomenika Divje jezero in jezu Kobila. Trail poteka po obronkih trnovskega gozda na različnih terenih - od gozdnih cest in poti do skalnih škrapljastih stez z vmesnimi vzpni na grebene in vrhove, od kjer se razprostirajo čudoviti razgledi.

FOTO: Hg Trail Tek Idrija

V cilju na Mestnem trgu, vse udeležence Hg traila čaka kulinarična specialiteta, Idrijski žlikrofi, ki so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot »zajamčena tradicionalna posebnost EU-ja«. Celotno območje občine Idrija predstavlja Unescov globalni geopark, trase pa potekajo znotraj območij Natura 2000 in Krajinski park Zgornja Idrijca, za katera veljajo stroge omejitve v smislu obremenjevanja okolja z odpadki in posegi v naravno okolje.

Izbirate lahko med 14-kilometrsko razdaljo »Čipka«, poimenovano po tradicionalnem klekljanju idrijske čipke, 27- kilometrsko razdaljo »Berkmandlc«, poimenovano po jamskem škratu, ki je nagajal rudarjem, in razdaljo 50 km »Laufar«, poimenovano po rudarju, katerega naloga je bila predvsem potiskanje rudarskih vozičkov (hudov).

FOTO: Hg Trail Tek Idrija

Najdaljša, 50-kilometrska razdalja »Laufar« je uvrščena na seznam tekem svetovne serije ITRA (International Trail Running Assocoation), kjer udeleženci pridobijo 3 kvalifikacijske točke, prav tako je uvrščena tudi krajša razdalja Berkmandlc, kjer udeleženci pridobijo 1 ITRA kvalifikacijsko točko. Hg TRAIL je uvrščen tudi v serijo tekem UTMB.

Hg trail Idrija je del Europe Trail Cup, ki združuje duh ljubiteljev trail teka po Poljski, Turčiji, Slovaški, Sloveniji, Italiji, Bosni, Bolgariji, Srbiji in Makedoniji.

Hg Trail Idrija podpira projekt Green Trail Of Future, ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije preko programa Erasmus+ Sport 2022 in ga izvajajo skupaj z PK Tara (SRB), HG Zavod Idrija (SLO), Trex (NMK) in Srbska planinska zveza.

Projekt spodbuja vključenost mladostnikov v šport na prostem, s poudarkom na trail teku in spodbujati okoljsko izobraževanje mladih. V okviru tega je za otroke razpisan 2,5 km dolg GOTF trail mladostniki do 18.leta pa so še posebej razvrščeni na razdalji 14 km Čipka trail.

Pomembno:

Prijave na tekmo bodo mogoče tudi na dan tekmovanja (štartni paket, v tem primeru, ni zagotovljen).