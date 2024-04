V pripravi je nova vrsta cepiva - proti zasvojenosti z mamili

Revolucionarno cepivo razvijajo v ZDA in Braziliji. Po mnenju strokovnjakov se protitelesa po cepljenju tvorijo v krvi in ​​ciljno vežejo na kokain. Nastanejo tvorbe, ki zaradi svoje velikosti ne morejo skozi krvno-možgansko pregrado. To preprečuje stimulacijo možganov in s tem občutke, ki jih prinaša uživanje kokaina.

Preprečuje reakcijo možganov, ki povzroči željo po ponovnem zaužitju mamila.

In tu se že hitro postavi dodatno vprašanje; ali bo delovalo samo na tiste, ki so že odvisni od drog, ali ga bo mogoče jemati preventivno, pa tudi, ali bodo, na primer, starši zahtevali, da se preventivno cepijo njihovi otroci. Seveda v določenem starostnem obdobju.

Vse to zveni obetavno. To so projekti, na katerih se dela že desetletja, zato je to brazilsko cepivo le eno tistih, ki se razvijajo.

Postavlja se tudi vprašanje, ali tako cepivo lahko uporablja za preprečevanje zasvojenosti z drugimi drogami poleg kokaina?

Delajo na razvoju cepiva proti nikotinu, kokainu, metamfetaminu, opiatom. Torej potekajo vzporedne študije. Zajete so tudi tiste odvisnosti, ki so najbolj zaskrbljujoče, vključno z nikotinsko, ki »ne spremeni veliko vedenja ljudi, vendar ima veliko stranskih učinkov.«

In vendar to cepivo ni dovolj za popolno ozdravitev. To cepivo bi bilo uporabno v smislu za olajšanje programov zdravljenja, seveda pa se mora oseba najprej strinjati s cepivom.