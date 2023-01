Ste vedeli, zakaj je po kavi nujno spiti še kozarec vode?

Zaradi visoke vsebnosti kofeina kava poživi, ​​poveča učinkovitost in koncentracijo ter pomaga k boljši osredotočenosti na naloge.

Kava pa ima tudi neželene učinke: dehidrira telo, na zobni sklenini se pojavijo rjavi madeži, povzroči lahko nenaden dvig krvnega tlaka ...

Da bi se zaščitili pred temi neprijetnimi posledicami, je dovolj, da po kavi popijete kozarec vode. Kako deluje in zakaj je voda po kavi pomembna, so nam razkrili v srbskem Kurirju, saj so Srbi že od nekdaj prepoznavni med narodi, ki na leto spijejo največ kave.

Kava in voda

Tradicija pitja kave z ohlajeno vodo je prišla k nam iz vzhodnih držav, kjer obstaja že stoletja. Pivci kav že od nekdaj pijejo vodo predvsem zaradi boljšega okusa kave: če po vsakem požirku kave z vodo »očistimo« receptorje, bo imela ta bolj izrazit okus.

Zdaj vam bo vsak nutricionist svetoval pitje vode s kavo iz povsem drugih razlogov. Prvič, kofein ima močan diuretični učinek, ki močno dehidrira telo. Dehidracija lahko povzroči številne neprijetne posledice, zato je treba skrbno spremljati raven tekočine v telesu. Če takoj po kavi popijete kozarec vode, vzpostavite vodno ravnovesje in zmanjšate tveganje za dehidracijo.

Ne pozabite, da ta kozarec ne sme biti del vašega dnevnega vnosa tekočine, se pravi, če popijete dva litra vode na dan, potem morate vsaki skodelici kave dodati še en kozarec.

Drugič, kava je bogata z rastlinskimi barvili, ki lahko razbarvajo zobno sklenino, zlasti pri pogosti uporabi. Tudi tu na pomoč priskoči voda.

Z izpiranjem ostankov kave z vodo preprečimo reakcijo interakcije kavnih kislin z zobno sklenino. Hkrati si ne smete umivati ​​zob takoj po kavi - to je lahko nevarno za zdravje vaših zob.

Poleg tega lahko kofein dramatično zviša krvni tlak, kar je na splošno neprijetno in je lahko celo nevarno za ljudi s hipertenzijo. Voda razredči kavo, zaradi česar se zmanjša obremenitev srca in krvnih žil, tveganje za oster skok tlaka pa se zelo zmanjša.