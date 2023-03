Sredstvo, ki ustavi krvavitev v samo nekaj sekundah

Če ste se porezali, je eno najboljših zdravil za zmanjšanje krvavitve verjeli ali ne: mleta sladka rdeča paprika! Lahko jo nanesete na odprte rane ali celo vzamete peroralno, da ustavite krvavitev. Krvavitve iz nosu, globoke ureznine, celo arterijski izbruhi se ustavijo v nekaj sekundah. Mleta sladka rdeča paprika omogoča, da se rane hitro zaprejo, tako da ohranite kri v telesu, kamor spada.

Na rano ali prasko le potresite papriko v prahu in ustavil bo krvavitev. V nasprotju s tem, kar si mislite, ne gori. Plast mlete paprike, ovita okoli rane, bo poskrbela za varno celjenje in pogosto ne bo pustila niti brazgotine!

In še nekaj: čajno žličko mlete sladke rdeče paprike dajte v kozarec vroče vode, popijte in ko preštejete do deset, se bo krvavitev iz nosa ustavila. Namesto da bi bil ves ta pritisk centraliziran, se izenači in koagulacija postane hitrejša. Ne glede na to, ali je krvavitev notranja ali zunanja, jo bo peroralno uživanje čajne žličke mlete paprike v kozarcu vroče vode hitro ustavilo.

Mleta paprika je odlična za lajšanje bolečin pri vnetjih. Deluje na principu izčrpavanja nevrotransmitorja, imenovanega substanca P, s čimer razpadejo živci, ki prenašajo bolečinske signale. Dobra je pri vnetju mišic, bolečinah v hrbtu, trdem vratu in drugih bolečinah.

Uporabna je tudi za krvne strdke. Mleta sladka rdeča paprika pomaga tudi pri zmanjševanju ateroskleroze, spodbuja fibrinolitično aktivnost in preprečuje dejavnike, ki povzročajo nastanek trombov, vse to pa lahko pomaga zmanjšati možnost srčnega infarkta ali možganske kapi.

No, mi smo pa mislili, da je ta začimba, dobra le za pripravo dušene govedine, svinjine, ovčetine, za tatarski biftek, sesekljane zrezke, vampe, ragu, golaž, paprikaš, kislo zelje, meso na žaru in prebranec ...