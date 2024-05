Na Primorskem zagorela 4 vozila in del hiše

Policisti PU Koper so bili v zgodnjih jutranjih urah poklicani zaradi gorečih vozil.

»Ob 04.07 smo bili obveščeni, da v Semedeli gorita dva avtomobila. Policisti so na kraju ugotovili, da je ogenj zajel 4 osebne avtomobile in 1 motorno kolo ter del bližnje stanovanjske hiše. Po prvi oceni je nastala večja materialna škoda v višini okoli 200.000 evrov,« so sporočili.

Policisti in kriminalisti vodijo preiskavi v smeri kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti.

Ob 20.19 so bili obveščeni, da počivališču Ravne gori osebni avtomobil. Ugotovljeno, da se je v vozilu med vožnjo začelo kaditi, zaradi česar je voznik vozilo ustavil na počivališču. Zagorel je DPF filter, ogenj pa so dokončno pogasili gasilci iz PGD Materija. Nastala je le materialna škoda.