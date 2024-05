Bo Magnifico lahko imel koncert v Tivoliju? Karte prodajali brez ustreznega soglasja

Saj ni res, pa je! Legendarni slovenski glasbenik Magnifico je februarja na družabnih omrežjih napovedal veliki koncert v ljubljanskem parku Tivoli, a očitno je prodaja kart stekla brez soglasja za izvedbo v parku Tivoli.

Organizatorji so koncert pa poimenovali »Pridi nocoj«. In zapisali, da bo to »enkraten, neponovljiv veliki koncert ob 30-letnici glasbene kariere s štirimi pihalnimi godbami, simfoničnim orkestrom in številnimi eminentnimi gosti. To bo do zdaj njegov največji in najbolj ambiciozni glasbeni projekt. To bo DOGODEK LETA!«

Oboževalci glasbenika so kupili že več kot 12 tisoč kart, a v teh dneh je v javnost prišla informacija, da koncerta morda sploh ne bo. Zavod za varstvo narave je namreč zavrnil soglasje, ker bi ta dogodek ogrozil »ranljive in zaščitene naravne vrednote«. Ogrozil bi evropsko gomoljčico in hrošča puščavnika, poroča Dnevnik.

Kako je do tega prišlo? Organizator je vlogo za izvedbo koncerta podal v začetku lanskega decembra, po prejemu poziva so jo dopolnili. Na odločitev zavoda so namesto 30 dni čakali več kot tri mesece in vmes začeli s promocijo in prodajo kart. Organizatorji so se na odločitev pritožili, o pritožbi pa bo odločalo ministrstvo za naravne vire in prostor.

Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer koncertu v Tivoliju naklonjen. Menda si celo želi, da bi bilo v Tivoliju še več takšnih dogodkov, seveda ob pogoju, da je poskrbljeno za varnost, čistočo in da se po dogodku vrne prizorišče v prvotno stanje.