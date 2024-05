Oto nagrajen za življenjsko delo

Nominiranci in dobitniki nagrad so bili izbrani s točkovanjem strokovne glasbene akademije med skoraj tisoč prijavljenimi deli in izvajalci. Joker Out so svojo prvo zlato piščal prejeli že leta 2020, in sicer za novinca leta, nato še v letih 2021 in 2022, letos pa so si zaslužno pridobili že tretjo zlato piščal za izvajalca leta.

»Fantje so trenutno v tujini, kjer snemajo svojo tretjo ploščo. Slišali jo bomo lahko jeseni,« je povedal Niko Bogataj, ki je prevzel nagrado v imenu Joker Out. Za to kategorijo nagrade so bili sicer nominirani še Fed Horses, Freekind, Kokosy, Mrfy, Nina Pušlar in Žan Serčič.

Zlata novinca, Maša Bogataj in Bojan Marinko iz zasedbe Masharik

»Hvala vsem, ki ste verjeli vame,« pravi Oto Pestner, dobitnik zlate piščali za življenjsko delo.

Dve zlati piščali, za album leta in za skladbo leta, je domov odnesla primorska raperka in lanska novinka leta Masayah, ki je bila nominirana tudi v kategoriji izvajalec leta. Svoj zmagoviti albumski prvenec Zavedno je Masayah predstavila aprila lani. »Verjamem v energijo, ki vrne to, kar daješ. Verjamem, da znam iz vseh travm in dobrih zgodb, ki jih nosimo v srcu, izčrpati nekaj dobrega, pozitivnega, in to si želim delati do konca življenja,« je komentirala ob izzidu albuma, po prejemu zlate piščali pa ni mogla skriti navdušenja: »Tresem se, potim se, ekstatična sem, evforična, v vseh pogledih presrečna, da imam take krasne prijatelje, ki so me pospremili na prireditev.«

Med nominiranci je bil tudi energični plesalec in vsetranski umetnik Žigan Krajnčan, ki je lani predstavil svoj prvenec Fusion Reactor.

Tričlanska gorenjska skupina Masharik, ki jo sestavljajo Maša Bogataj, Luka Zemljič in Bojan Marinko, so v zrak dvignili zlato piščal za novinca leta, Oto Pestner pa za življenjsko delo. Njegova izjemna solistična diskografija in skladbe, pri katerih je sodeloval kot vokalist, avtor, tekstopisec, skladatelj ali aranžer, presegajo meje merljivega. »Sem multipraktik, tako živim in tako delam glasbo že vse življenje, in kolikor mi je še naklonjeno, bom to nadaljeval. Upam, da bo prišlo izpod mojega peresa še kaj lepega. Hvala vsem, ki ste verjeli vame,« je komentiral.