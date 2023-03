Zvenenje v ušesih: Motnja, ki je vse bolj pogosta

Ali v ušesih slišite brenčanje, zvonjenje, zvenenje ali žvižganje? Niste sami. Nova študija, objavljena v JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery, je pokazala, da eden od 10 odraslih trpi za tinitusom, motnjo, pri kateri samo vi slišite določene zvoke.

Tinitus se lahko pojavi in ​​izgine in lahko ga trpite ves čas. In zdravniki morda nikoli ne bodo ugotovili točnega vzroka tega neprijetnega simptoma.

Lahko ga sproži kar koli, od kopičenja ušesnega masla ali zelo glasnega koncerta do bolezni krvnih žil ali izgube sluha v starosti. Tudi nekateri antidepresivi in ​​druga zdravila lahko povzročijo fantomsko zvenjenje. Na žalost v večini primerov ni zdravila, pravi Ameriško združenje za tinitus.

Vendar pa lahko naredite nekaj korakov. Zdravnica za ušesa, grlo in nos Sarah Mowry je za Health razkrila, kaj storiti, ko v ušesih zasliši nadležen hrup.

Če zvonjenje v ušesih moti vašo koncentracijo, vključite beli šum, poleti prižgite ventilator, na primer ali malo povečajte glasnost televizorja. Tako boste možganom pomagali zatreti fantomski šum in jih narediti manj utrujajoče, pojasnjuje dr. Mowry.

Tinitus lahko pomeni, da vaše telo potrebuje odmor. »Moji pacienti pravijo, da niso prepričani, zakaj se jim pojavi tinitus, nato pa se izkaže, da so pod stresom ali pomanjkanjem spanja,« pravi dr. Mowry poudarja, da je zato pomembno vaditi tehnike za lajšanje stresa.

Koristno je morda povezovanje z drugimi, ki trpijo za isto težavo.Tako lahko razumete, da niste edini s to težavo in slišite izkušnje drugih ljudi.

Tinitus se poslabša, ko izguba sluha napreduje. Njen nasvet je, da zaščitite ušesa, ko ste izpostavljeni glasnemu hrupu. Na primer, ko sušite lase, si vstavite čepke za ušesa. Raziskave kažejo, da ušesni čepki resnično pomagajo. Raziskava, objavljena prejšnji mesec, je pokazala, da je le 12 odstotkov obiskovalcev koncerta, ki so nosili ušesne čepke, občutilo neprijetno zvenenje po koncu, v primerjavi s 40 odstotki ljudi, ki niso uporabljali zaščite za ušesa.