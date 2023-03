Enostavni nasveti za povečanje moči kosti

Zakaj je gibanje enostavno? Zato, ker ko začnete redno telovaditi, je najtežje prenehati. Na splošno redna rekreacija ne vključuje le opredelitve ciljev vadbe in izvedbe načrta, pomeni tudi na v raven telesne pripravljenosti ali merilo vaših telesnih sposobnosti, kot so vzdržljivost, moč, ravnotežje in gibljivost. To je sposobnost telesa, da prenese fizično vadbo in si po njej tudi pravočasno opomore.

Dosledna vadba je eden najpomembnejših načinov za izboljšanje telesne pripravljenosti. Redna telesna dejavnost namreč ne vpliva le na telesno moč, delovanje srca in vzdržljivost, izboljša tudi zdravje vaših možganov, pomaga uravnavati telesno maso in zmanjša tveganje za bolezni. Seveda lahko okrepi kosti in mišice in izboljša sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog in dejavnosti.

Vadba lahko izboljša vašo telesno moč in duševno zdravje ter okrepi vaše splošno zdravje in dolgoživost. Povečuje tudi gostoto kosti in izboljšuje splošno zdravje kosti. Kardio vadbo ali vadbo za moč - koristi za kostno gostoto so tu.

Vendar pa vse vaje niso enake, ko gre za gradnjo močnih kosti ali preprečevanje osteoporoze ali izgube kostnih mineralov. Kombinacija vadbe in prehrane je ključna za povečanje moči kosti.

Dejavniki za rast kosti

Gostota kosti in vadba sta tesno povezani, znanstvene raziskave pa so to povezavo potrdile. Kakšen vpliv ima vadba na gostoto kosti? Znanstveniki so ugotovili, da imajo tri značilnosti vadbe največji vpliv na gostoto kostne,mase in to so obseg, hitrost in pogostost mišičnega napora. To so torej dejavniki, ki vplivajo na gostoto kostne mase.

Velikost mišičnega napora, ki ga povzroča vadba: sem spadata vadba z utežmi in gimnastika, saj se pri njiju na mišice in kosti deluje s tako veliko silo.

Stopnja mišične obremenitve, ki jo povzroča vadba: to pomeni hitrost, s katero se izvajajo ponavljajoče se vaje z velikim učinkom, kot sta tenis ali pliometrične vaje. Pliometrija je uporaba hitrih ekscentričnih gibov, ki jim sledi koncentrična aktivnost, ki vpliva na mišične aktivnosti velike moči. Poskuša doseči maksimalno jakost, v najkrajšem možnem času. Osnovni cilj je razvoj moči.

Pogostost, s katero se pojavljajo mišični napori: tekaška vadba je odličen primer tega, saj se učinek na mišice ne le ponavlja, temveč traja dolgo časa.

Kateri od treh dejavnikov je najpomembnejši, ni znano: a večjo gostoto kosti lahko dosežemo že z 12 do 20 minutami vadbe z utežmi, ki jo izvajamo trikrat na teden.

Vpliv vadbe

Da bi bila vsaka vadba, pri kateri je kost močno in ponavljajoče se obremenjena, enako koristna - ni vedno tako.Vadba, ki je verjetno bolj koristna kot vse druge, je - skakanje. Povečanje kostne gostote je neposredno sovpadalo s količino opravljene vadbe s poskoki.

Tudi pri teku se je moč kosti sicer znatno izboljšala, vendar precej manj kot pri skakanju. Zato je treba skakanje vključiti v vsak program vadbe, če smo zdravi, vključno z dejavnostmi z majhnim udarnim učinkom, kot so kolesarjenje, plavanje in tek.