Smučarski čevlji, kako najti prave

Da bi lahko smučali brez skrbi za noge, in da bi ne bolelo po nepotrebnem, je izbira smučarskih čevljev ključnega pomena. Čevlji so nepogrešljiv vmesnik s smučmi. Zato morajo biti udobni, hkrati pa morajo nogi nuditi zadostno oporo med zavijanjem v belini.

Dejavniki, ki jih ob nakupu na noben način ne smemo zanemariti, so velikost, upogibnost, oblika školjke in manšete (zgornji gibljivi del) čevljev.

In dodatki, kot na primer, če obstaja položaj za hojo.

Moško ni žensko in obratno

Moški in ženski smučarski čevlji so različni. Ergonomsko so prilagojeni različnim oblikam telesa. Manšeta (visoki del čevlja) pri ženskih smučarskih čevljih nižja in se širi proti vrhu, s posebno obliko na zadnji strani čevlja, ki se prilega obliki mečnih mišic.

Ženske so običajno bolj občutljive na mraz in zato so ženski smučarski čevlji praviloma toplejši.

Upogljivost

Drug pomemben dejavnik je upogibnost, togost smučarskega čevlja. Indeks upogiba se od 60 do 150. Izbira upogiba smučarskega čevlja je povezana s telesno sposobnostjo, znanjem smučanja in telesnimi posebnostmi smučarja.

Boljši, ko so smučarji, bolj tog mora biti čevelj. Zakaj: zato, da omogoča učinkovitejši prenos moči z nog na smuči.

Tudi višji in težji smučarji bodo potrebovali trši čevelj.

Če se pomudimo pri trdoti:

• Začetnik naj izberejo trdoto med 60 in 90 za moške in med 60 in 70 za ženske

• Srednje dobri smučarji potrebujejo gib med 90 in 110 za moške in med 70 in 90 za ženske

• Odlični smučarji bodo iskali indeks 110 in več za moške in 90 in več za ženske

• Za tekmovalce so le najtrši smučarski čevlji, z upogibom med 140 in 150.

Trdnost smučarskih čevljev lahko prilagodite tako, da zrahljate zgornji trak, če želite, da so bolj prožni.

Telesna pripravljenost in tehnična zmogljivost sta najpomembnejša faktorja pri smučanju. Preizkusite različne pancerje, ki imajo prožnost in funkcije, ki jih potrebujete. Če imate med smučanjem manjše nelagodje ali znosne bolečine, lahko dober serviser raztegne plastiko čevlja in doseže boljše prileganje nogi.

Samo, da sede. Govorimo o velikosti, kot jo potrebujemo



Dolžina

Pri določanju velikosti smučarskih čevljev se uporablja velikost, ki se meri v centimetrih in natančno ustreza najdaljšemu delu stopala. Smučarski čevlji naj se natančno prilegajo nogi - namreč, kar 75 -odstotkov smučarjev izbere dve številki prevelike čevlje!

Kako izmerimo velikost svojih stopal in ugotovimo velikost noge? Zelo preprosto je:

• ob steno položite kos papirja

• postavite nogo nanj, s peto ob steni

• rahlo pokrčite koleno in označite sprednji del stopala

• naredite enako z drugo nogo

• izmerite najdaljšo velikost, kot jo noga dosega, saj je vaša velikost

Smučarski čevlji so na splošno na voljo v polovičnih številkah. Če je vaša mera stopala med dvema številkama, predvidite kompresijo čevlja, ko se manšeta upogne, in morda izberite pol številko manjšo.

Širina

Širina smučarskega čevlja je tudi najširši del stopala., ta del lahko preprosto najdete tako, da narišete obod okrog svojega stopala.

Pri izbiri širine smučarskega čevlja upoštevajte stopnjo natančnosti, ki jo potrebujete pri smučanju:

• 92 mm: zelo ozek. čevelj, je le za dirkače

• 96-98 mm: ozek model, za ozko stopalo ali smučarja, ki išče natančnost, ne pa udobja

• 100 mm: povprečje. Nekakšna zlata sredina, za večino smučarjev

• 102 mm: model za široke noge.

• 104 mm: to pride v poštev za za zelo široke noge.

Izberite čevelj, ki je udoben in omogoča nadzor nad smučmi. Če želite natančnost, izberite ožje smučarske čevlje. Preširoki smučarski čevlji ne bodo podpirali stopala, tako bo i težje nadzorovati smuči.

Kje smučate?

Izbira čevlja, prilagojenega nogi (moški/ženski, velikost, širina), je prva in bistvena faza. Prav tako morate izbrati vrsto čevljev, ki so prilagojeni vaši vrsti smučanja, saj zahteve po čevljih ne bodo enake za ljudi z različnimi nivoji smučanja ali tiste, ki smučajo na različnih terenih.

Smučanje za prosti čas na urejenih progah

Modeli smučarskih čevljev, ki so v ponudbi za smučanje po smučarskih progah, so prilagodljivi (fleksibilnost manjša od 90), udobni in enostavni za uporabo (enostavni za obuvanje, lahki, včasih imajo način hoje).

Ti čevlji so primerni, če ste začetnik ali le občasno smučate.

Agresivno in natančno smučanje in tekmovanje na urejenih progah

Če smučate po smučarskih progah in ste zelo dober smučar, bi morali razmisliti o izboru čevljev, ki so bolj togi (fleksibilnost med 90 in 130 za moške in med 70 in 110 za ženske). Ti čevlji pomenijo več nadzora zaradi ožjega kroja in visoke manšete, ki so nagnjene proti prstom.

Smučanje izven urejenih prog

Izven urejenih strmin za dobro tehnično podkovane smučarje pomeni, da izberejo čevlje za freeride s togim upogibom (togost okoli 100 – 120), z ravno (pokončno) manšeto in povprečno širino čevljev 100 mm.