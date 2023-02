Slanico kislega zelja ne pijejo samo čudaki

Slanica kislega zelja je zelo zdravilna tekočina, ki jo lahko pijemo, uporabljamo pa jo tudi za pripravo različnih juh in enolončnic.

Je izjemno dobra za prebavo in krepitev črevesne flore. Slanica je dobra za arteriosklerozo in visok krvni tlak

Najprej napišimo - kaj je slanica: Slanica je sok kislega zelja. Če ste kdaj videli sod ali kozarec kislega zelja, potem ste opazili tudi tekočino, v kateri je potopljeno zelje.

Ta zdravilna tekočina vsebuje velike količine vitaminov B, C, E, K in mineralov, kot so kalij, kalcij, fosfor, žveplo, železo, baker, cink in magnezij. Slanica je odlična za prebavo in krepitev črevesne flore. Bogata je z dobrimi bakterijami, ki pomagajo našemu prebavnemu sistemu, poleg tega pa se slanica uporablja kot naravno zdravilo za arteriosklerozo in visok krvni tlak ter za zdravljenje astme, revmatizma, protina in želodčnih razjed. Poleg vsega omenjenega se mnogi strinjajo, da je slanica dobra za krepitev imunosti, proti mačku, čisti kožo in pomaga pri različnih vrstah raka.

Kislo zelje in slanica: Zelje je zdravo živilo tudi surovo. Kljub temu strokovnjaki in nutricionisti pravijo, da je kislo zelje eno redkih živil, ki ga je človeku uspelo še izboljšati. S kisanjem se zelje dodatno obogati z vitaminom B12, ki ga sicer najdemo v živilih živalskega izvora. Najboljše pa je, da lahko kisamo katero koli vrsto zelja. Tako dobimo zelo zdravo hrano, slanico pa kot stranski proizvod. Kislo zelje je dodatno obogateno s fitohranili in vitaminom C, vsebuje antocianin, torej antioksidant, ki ščiti sive možganske celice.

Pri kisanju je pomembno, da izberemo nepoškodovane zeljne glave, trde glave s čim manj črnimi deli. Preden jo damo kisati, glavi vedno odstranimo korenino.

Veliko naših receptov za kislo zelje združuje sesekljano zelje z glavami, kar je povsem v redu, liste glav pa kasneje uporabimo za okusne in zdrave jedi.

Naučite se sami kisati zelje, torej pripraviti slanico. Pisali smo že, da je slanica stranski proizvod kislega zelja. Je zelo zdravo in vam bo dobro delalo.