S kakšno hrano si najhitreje opomoremo od utrujenosti

Obdobje okrevanja po vadbi je izjemno pomembno, a pogosto spregledano. Tisti, ki redno in intenzivno trenirajo, morajo načrtovati okrevanje enako skrbno kot trening.

Nekaj koristnih nasvetov o tej temi ponuja tudi Švicarsko društvo za športno prehrano. Prehranske potrebe se lahko razlikujejo glede na to, ali je cilj okrevanja priprava na naslednji trening ali pa želimo povečati učinke pravkar opravljene vadbe.

Prvi korak je obnoviti naše zaloge energije, zlasti zaloge ogljikovih hidratov v mišicah in jetrih. Nato moramo zaradi potenja nadomestiti izgubljeno tekočino. Optimizirati moramo vnos beljakovin, da omogočimo mišicam in drugim tkivom, da se obnovijo, popravijo in prilagodijo.

Beljakovine so ključnega pomena v obdobju okrevanja po vadbi. Redno uživanje beljakovin je nujno, saj telesu zagotavljajo dovolj aminokislin za pravilno delovanje in absorpcijo v mišicah. V idealnem primeru bi morali zaužiti okoli 20 do 35 gramov beljakovin na dan.

Se sprašujete, koliko je 35 gramov beljakovin na dan? To je 100 gramov piščančjih prsi, na primer. Toliko pa vam jih bo mesar zagotovo stehtal in prodal.

Dva glavna vira energije med športno aktivnostjo sta ogljikovi hidrati in maščobe. Med intenzivnim treningom se zaloge ogljikovih hidratov (glikogena) nenehno izčrpavajo, zato jih je treba dopolniti, da boste pripravljeni na naslednji trening ali tekmovanje.

Tekočina je ključnega pomena med športno aktivnostjo, saj pogosto ne pijemo dovolj. Poleg tega je treba nadomestiti tudi elektrolite, izgubljene s potenjem. Juhe so odličen način za dopolnitev tekočine in elektrolitov.

Beljakovine, ogljikovi hidrati, tekočina in sol so ključne sestavine, ki jih je treba obnoviti po vadbi. Te lahko enostavno obnovite s pravilno izbiro hrane.

Na primer, velik sendvič s kruhom, sirom, šunko, jajcem, ribami ali suhomesnatimi izdelki bo vseboval dober delež ogljikovih hidratov in beljakovin.

Če ga pojeste skupaj z vodo, boste vnesli vse ključne sestavine. Tudi misli s sadjem, ovsenimi kosmiči, skuto, ali jogurtom je odlična izbira po vadbi.