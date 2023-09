Prekomerno spanje – zakaj do tega pride in kako to preprečiti

Pogosto imamo slab spanec. Razlogov je lahko več, večino jih takoj prepoznamo; preboleli smo gripo, preveč smo vadili, trenirali, od utrujenosti, ne moremo zaspati, preživeli smo slab dan, ...

Vendar, preidejo tudi jutra, ko enostavno ne morete vstati. In ko vstanete, opazite, da sploh ni več jutro. In to se ponavlja in ponavlja, lahko tudi popoldan ali zgodaj zvečer. Specialistka za spanje Michelle Drerup, psihologinja ima odgovor:

»Včasih telo potrebuje malo več časa, da si opomore. Vsaka vrsta poškodbe ali bolezni ali celo delovni urnik, ki nam skrajšuje spanec, lahko povzroči, da spimo dlje kot običajno. Na splošno ni razloga za skrb. Vendar, po drugi strani pa nas to lahko moti, ker se kljub dolgemu spanju, ne počutimo spočiti.

Kaj se šteje za pretirano spanje

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) odrasli običajno potrebujejo od sedem do devet ur spanja vsako noč. Za najstnike, stare od 13 do 18 let, je potreba po spanju nekoliko daljša: CDC priporoča med osem in deset ur na noč.

Toda znotraj teh ocen obstaja prostor za posamezne razlike. Vsi poznamo ljudi, ki se dobro počutijo po šestih urah spanja. Obstajajo pa tudi tisti (uradno znani kot zaspanci), ki imajo navado, da gredo spat ob 21. uri, da se lahko zbudijo ob 7. uri zjutraj.

Karkoli in kakorkoli deluje za nas, je verjetno dobro. Razen če naše spalne navade vplivajo na naše vsakodnevno delovanje, pravi dr. Drerup. To bi lahko pomenilo, da imamo težave pri pravočasnem prihodu v službo, na fakulteto ali v šolo, na sestanke in v koraku z rutinskimi zahtevami vsakdanjega življenja, kot so prehranjevanje, vzdrževanje osebne higiene, plačevanje računov in skrb za otroke ... Ko pride do tega, postanemo zaskrbljeni.

Kako vemo, ali spimo preveč?

V večini primerov ljudje, ki preveč spijo (hipersomnija), spijo devet ali več ur na noč več tednov, pa se kljub temu zbujajo utrujeni in omamljeni.

»Pogosta izkušnja s prekomernim spanjem je, da več, ko spite, slabše se počutite,« ugotavlja dr. Drerup.

Znaki prekomernega spanja so lahko:

- ne slišimo budilke

- zbudimo se z budilko, vendar jo izklopimo in gremo nazaj spat

- zbudimo se pa ne moremo vstati iz postelje

- večino dni se zbudimo z glavobolom (to je lahko tudi simptom spalne apneje)

- vedno se počutimo zaspani, ne glede na to, koliko spimo

- nikoli se ne počutimo sveži in spočiti

Če to traja več kot šest do osem tednov, razmislite o pogovoru s svojim zdravnikom.

Pogosti vzroki za prekomerno spanje

Prekomerno spanje je simptom osnovne motnje in ne motnja sama po sebi. Zato je določitev temeljnega vzroka pomemben del učinkovitega zdravljenja.

Dr. Drerup pravi, da sta glavna krivca dve motnji: Nezdravljena spalna apneja, motnja, ki povzroči, da prenehamo dihati med spanjem. Ko se to zgodi, nas možgani poskušajo zaščititi tako, da nas prebudijo, da dihamo.

Toda nenehno zbujanje – ljudje s hudo spalno apnejo se lahko zbudijo več kot 30-krat na uro, kar preprečuje zdrav, miren spanec.

Dnevna zaspanost, jutranji glavoboli in izčrpanost ob prebujanju so pogosti znaki spalne apneje, ker povzroča razdrobljen, moten spanec.

Tudi ko ljudje s spalno apnejo spijo dlje, se ne počutijo bolje, ker se motnja nadaljuje. Na srečo je apnejo med spanjem razmeroma enostavno diagnosticirati in obvladati s pomočjo zdravnika ali specialista za spanje.

Velika depresivna motnja, motnja razpoloženja, ki povzroča občutke žalosti, izgubo zanimanja za dejavnosti, v katerih smo nekoč uživali, in motnje mišljenja, spomina, prehranjevanja in spanja.

»Ljudje z depresijo lahko pretirano spijo, ker preprosto nimajo občutka, da se lahko soočijo z dnevom. Obstaja občutek, da je spanje nekakšen beg, način, da se izognemo soočanju z življenjem«, pojasnjuje dr. Drerup.

Kar 15 odstotkov ljudi z depresijo se sooča s čezmernim spanjem. Na srečo je depresijo mogoče diagnosticirati in zdraviti. Z učinkovitim zdravljenjem je simptome, vključno s čezmernim spanjem, običajno mogoče obvladati.

Druga stanja, ki so včasih povezana s prekomernim spanjem, vključujejo:

- narkolepsija

- kronične bolečine

- hipotiroidizem

- določena zdravila

- motnje uživanja snovi

Včasih je težko reči, kaj je vzrok in kaj posledica, ugotavlja dr. Drerup.

»Večina asociacij je ponavadi dvosmernih, kar pomeni, da so učinki lahko obojestranski. Na primer, depresija lahko povzroči prekomerno spanje, prekomerno spanje pa lahko poslabša depresijo. Lahko pa kronična bolečina povzroči prekomerno spanje, vendar pa lahko predolgo bivanje v postelji poslabša kronično bolečino.

Kako zdraviti čezmerno spanje

Ker je pravilno zdravljenje čezmernega spanja odvisno od poznavanja vzroka, bi se moral najprej posvetovati z zdravnikom, svetuje dr. Drerup.

»Če rečemo, da smrčimo in se zbudimo zadihani, bo zdravnik želel izključiti spalno apnejo. Ali če rečemo, da preprosto ne moremo vstati iz postelje, ker se ne želimo soočiti z dnevom ali se nimamo česa veseliti, bo zdravnik verjetno predlagal pregled za depresijo«, pravi dr. Drerup.

Nasveti, kako prenehati s čezmernim spanjem

Nastavite dosleden čas prebujanja in se ga držite. Postavite budilko na drugo stran sobe. Ko boste vstali, da bi jo ugasnili, boste morda že dovolj budni, da boste vedeli, da je čas za začetek dneva.

Dajte si razlog, da vstanete. Jutranji sestanek ali zajtrk s prijateljem vam lahko zagotovi motivacijo, ki jo potrebujete, da vstanete iz postelje. Ko vstanete, pojdite naravnost v kopalnico, si umijte obraz in si umijte zobe. Pospravite posteljo takoj, ko se zbudite. Začnite s telesno aktivnostjo takoj, ko se zbudite. Še bolje – vadite zunaj.

Izpostavljenost jutranji svetlobi je lahko zelo koristna pri povečanju budnosti. Torej, vzemite svojega psa in pojdite na jutranji sprehod. Prosite za pomoč družinske člane. Ljudje, s katerimi živite, vas morda ne bodo pripravljeni zbuditi, vendar jih vseeno prosite za pomoč, da vas zbudijo ob določeni uri. Tako bodo postali tudi del vaše motivacijske ekipe.