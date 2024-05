Prepovedali jogo s kužki, saj je »fizično in psihično stresna izkušnja«

Italijanske oblasti so se odločile prepovedati tečaje joge s kužki, da bi zaščitile zdravje in dobrobit živali ter hkrati varnost udeležencev. Na tečajih bodo tako lahko sodelovali le odrasli psi, so sporočili v Rimu. Skupine za zaščito živali so odločitev oblasti pozdravile.

Pri tečajih joge za kužke, t.i. puppy yoga, udeleženci izvajajo vaje med kužki, ki se pogosto prosto sprehajajo ali so celo vključeni v vaje in določene položaje, včasih pa po tečaju sledi tudi druženje in igra s kužki.

Joga s kužki je priljubljena v zahodni Evropi in ZDA, a je hkrati deležna vse več kritik, zlasti skupin za zaščito živali.

Italijansko ministrstvo za zdravje je tako pred dnevi v zvezi s tečaji joge opozorilo, da si organizatorji mladiče pogosto sposojajo od rejcev. Ker pa joga s kužki izboljšuje počutje udeležencev, jo je treba obravnavati kot »terapijo s pomočjo živali«, ki jo po zakonu lahko izvajajo samo polnoletne osebe in zgolj z odraslimi živalmi.

Nacionalni odbor za zaščito živali je odločitev oblasti pozdravil. Strokovnjakinja za pse Giusy D'Angelo je dejala, da je joga s kužki »fizično in psihično stresna izkušnja« za živali. Opozorila je tudi, da kužki, ki jih uporabljajo na tečajih joge, pogosto niso varno pripeljani, organizatorji pa jim včasih ne dajo dovolj vode.

Poleg tečajev joge s kužki so se razvile tudi druge oblike joge z mladiči, denimo z mladimi mucami in zajčki.