Maddie McCann je izginila pred 17 leti. »Še vedno boli«

Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007, ko je bila z družino na počitnicah v portugalskem Algarveju. Njena starša Gerry in Kate McCann sta bila na večerji s prijatelji, medtem ko je ona spala v hotelskem letovišču. Nikoli več je niso videli.

V sporočilu, objavljenem na uradni spletni strani, so se starši zahvalili vsem, ki so se spomnili deklice.

Minilo je 17 let

»Minilo je 17 let, odkar so nam vzeli Madeleine. Težko je celo povedati to številko, ne da bi nejeverno zmajali z glavo. Čeprav smo v marsičem srečni in lahko zdaj živimo relativno normalno in udobno življenje, je 'življenje v limbu' še vedno zelo moteče. In odsotnost še vedno boli, saj ljubezen in upanje do Madeleine ostajata, za kar smo resnično hvaležni.«

Spomnimo, glavnemu osumljencu izginotja deklice Christianu Bruecknerju v Nemčiji sodijo zaradi spolnih deliktov, ki naj bi jih zagrešil na Portugalskem med letoma 2000 in 2017.

Christianu Bruecknerju v Nemčiji sodijo zaradi spolnih deliktov. FOTO: Pool Via Reuters

On pa zanika vse obtožbe in kakršno koli vpletenost v izginotje deklice, poroča index.hr.