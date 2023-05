Zdaj je znano, kdaj je najboljši čas spanje

Motenj spanja včasih ne moremo nadzirati. Zato bi moral vsakdo, ki ima takšne težave, poiskati zdravniško pomoč in ugotoviti, kaj je njihov vzrok in zakaj slabo spi, sporočajo znanstveniki, ki se ukvarjajo s higieno spanja. Čeprav je povezava med kakovostnim spanjem in zdravim srcem dobro znana, znanstveniki še vedno raziskujejo podrobnosti. Nova študija, ki je bila objavljena v The European Heart Journal, je pokazala optimalen čas za odhod v posteljo.

Zlasti pri ženskah je izrazita povezava med nehigieno spanja in srčno-žilnimi boleznimi. FOTO: Tommaso79, Getty Images

Angleški znanstveniki dokazujejo, da je za srčno-žilni sistem dobro, da gremo spat med 22. in 23. uro. Telo ima 24-urno notranjo uro, cirkadiani ritem, ki pomaga uravnavati fizično in duševno delovanje, je povedal psiholog David Plans z Univerze v Exetru. »Čeprav naše raziskave ne morejo ugotoviti vzročno-posledične povezave, rezultati kažejo, da lahko porušimo notranjo uro in tako povzročimo težave z zdravjem srca in ožilja, če gremo spat prej ali pozneje,« je dejal angleški psiholog.

V študiji so analizirali podatke o 88.026 posameznikih iz britanske biomedicinske baze podatkov, zbranih med letoma 2006 in 2010. Oseminpetdeset odstotkov udeležencev je bilo žensk, povprečna starost je bila 61 let. Podatke o tem, kdaj so posamezniki zaspali in se zbudili, so določali merilniki, ki so jih nosili na zapestju.

Če gremo spat prezgodaj ali prepozno, lahko porušimo notranjo uro.

Najbolj tvegan čas za spanje je po polnoči

Raziskovalci so ugotovili, da se je v opazovanem obdobju pri 3172 udeležencih (3,6 odstotka) pojavila bolezen srca in ožilja. Poleg tega so ugotovili, da bi odhod v posteljo pred 22. uro ali po polnoči lahko povečal tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja za 25 odstotkov v primerjavi z odhodom v posteljo med 22. in 23. uro. To povečanje tveganja se je zmanjšalo na 12 odstotkov, če gremo spat med 23. uro in polnočjo. »Najbolj tvegan čas za spanje je po polnoči, verjetno zato, ker ponastavi notranjo uro,« je dejal Plans. To je bilo bolj izrazito pri ženskah, vendar raziskovalci še vedno niso prepričani, zakaj. Rezultati se niso spremenili niti potem, ko so raziskovalci upoštevali dodatne dejavnike, kot so starost, spol, dolžina spanja, to, ali posameznik vstane bolj zgodaj ali je bolj nočna ptica, kadilski status, telesno težo, sladkorno bolezen, krvni tlak, raven holesterola in socialno-ekonomski status.

Kakovosten spanec je pomemben tudi za zdravo srce. FOTO: Stevanovicigor, Getty Images

Vsekakor so rezultati skladni z dosedanjimi raziskavami in kažejo, da imajo ljudje, ki gredo prepozno v posteljo, povečano tveganje za srčno-žilne težave. Vzrok za to je v tem, da neusklajenost vedenja in cirkadianega ritma spanja poveča možnost vnetja v telesu in lahko moti regulacijo glukoze, oboje pa lahko poveča tveganje za bolezni srca in ožilja, je povedal Plans.

Ljudje, ki gredo prepozno v posteljo, imajo povišano tveganje za srčno-žilne težave.

Ker so te bolezni vodilni vzrok smrti na svetu, je spalne navade vsekakor vredno podrobneje raziskati, je še poudaril angleški psiholog ter dodal, da bi lahko, če bodo njihove ugotovitve dodatno potrdile še druge študije, osnovna higiena spanja postala poceni način za zmanjšanje srčno-žilnih bolezni.