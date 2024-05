Znani slovenski nogometaš je postal očka, sinku sta dala tako lepo ime (FOTO)

Dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Rene Krhin in mednarodno uspešna manekenka Pia Bernjak sta dočakala srečni trenutek. Kot je Rene razkril na svojem instagram profilu, sta pred nekaj dnevi, natančneje 26. aprila, dobila sina. Tega je širnemu svetu zdaj tudi pokazal in obenem povedal, da mu je ime Romeo. Pod njegovo objavo se je pričakovano oglasilo ogromno ljudi, ki so mu čestitali.

Novopečena starša sta pred dnevi spregovorila za našo revijo Suzy in v pogovoru povedala marsikaj zanimivega o njima in njuni ljubezni.

Rene preživlja zares lepe trenutke. V enem letu se mu je zgodilo veliko čudovitega. »Zaljubiš se, si urediš gnezdo in čakaš na prvorojenca. Sliši se pravljično, čeprav do nedavnega nisem verjel, da je mogoče občutiti takšno srečo. Življenje je nepredvidljiv labirint, in če greš skozenj v dvoje, ni strahu, da bi se izgubil,« je dejal za Suzy.

Omenil je, da so bili zlasti zadnji meseci pravljični. »Kupujeva, sestavljava, bereva, skratka sva v nizkem startu za novo poglavje,« je dejal za omenjeno revijo in dodal: »Razlogov za nepopisno veselje je ogromno, le še 'dan d' dočakamo.« In ta dan so zdaj tudi dočakali.

Rene je svojo nogometno kariero zaključil leta 2022. V njej je kar nekaj tekem odigral v dresih klubov Bologna, Granada in Nantes. Bil je tudi član slovitega italijanskega kluba Inter, ki je pred dnevi postal novi italijanski prvak, a se v njem ni naigral.