Šok na poti na Celjsko kočo, to sta mu naredila neznanca s skuterjem

V torek popoldne so v Celju, na poti na Celjsko kočo, policisti obravnavali rop. Neznanca, ki sta se do oškodovanca pripeljala s skuterjem, rdeče barve, sta mu zagrozila z nožem in zahtevala denar.

Eden od storilcev mu je iz žepa vzel gotovino, nato sta se odpeljala. Po oceni oškodovanca sta bil storilca stara med 35 in 40 let. Z zbiranjem obvestil in izsleditvijo neznancev celjski policisti nadaljujejo.