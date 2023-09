Velnes niso samo savne in masaže

Ker je dejstvo, da imajo velneški centri danes dober obisk, omenjeno ne drži povsem. Kaj je velnes in kaj v njem lahko pričakujemo?

Velnes je celosten življenjski slog posameznika, ki mu pomaga pri dobrem počutju, je proces osebnostne rasti posameznika in njegova lastna odgovornost za ohranjanje zdravja. To je najkrajši povzetek bistva širokega področja, ki ga velnes vključuje.

Nikakor ne gre za modno muho, ampak gre za način življenja, ki ohranja človekovo zdravje kot njegovo največjo vrednoto. Tega se žal večina zave, ko je morda že prepozno.

Zato je zelo pomembna ozaveščenost ljudi in zavedanje, da so sami odgovorni zase in svoje zdravje. Preventivno delovanje vključuje naslednja temeljna področja: sproščanje, gibanje, zdravo prehranjevanje in duševno aktivnost.

Kot zanimivost moramo omeniti razvoj velneške dejavnosti. Vse skupaj se je začelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA. Prvi na tem področju je bil dr. Dunn, ki je tudi sestavil pojem wellness iz dveh besed, in sicer: well-being (po definiciji zdravja Svetovne zdravstvene organizacije) in fit-ness (fitnes kot takrat priljubljeno gibanje).

Pri svojem delu je namreč ugotovil, da imajo ljudje z določenim načinom življenja enake težave in je začel spodbujati ljudi k zdravemu načinu življenja.

Takšno zavedanje se je nato širilo tudi v Evropo, vendar v povezavi s turizmom, ne z individualno naravnanim življenjskim slogom, kot je bilo izhodišče v ZDA. V Sloveniji smo se začeli s tem področjem ukvarjati v drugi polovici devetdesetih let, ko so slovenska naravna zdravilišča iskala novo tržno pot in jo tudi našla v razvoju velneške ponudbe.

Morda najprej kratka razlaga, od kod in zakaj beseda velnes. V strokovni javnosti uporabljamo izključno slovensko različico besede wellness, ker je ne moremo prevesti. Iz tega izhaja tudi ustrezna uporaba – torej velneški center kot tudi velneška ponudba, ne wellness ponudba. Predavatelji v študijskem programu Velnes pri delu s študenti uporabljajo izključno poslovenjeni izraz.

Večinoma si ljudje pod besedo velnes predstavljajo predvsem masaže in savne. Oboje pa je samo del velnesa kot načina življenja. Žal je še vedno zakoreninjeno prepričanje, da je odhod v velneški center cenovno prevelik izdatek oz. je primerno morda samo za izredne priložnosti, kot je npr. darilo za rojstni dan v obliki darilnega bona za določeno velneško storitev.

Vendar če se zavedamo, da smo sami odgovorni za preventivno delovanje pri ohranjanju lastnega zdrav­ja, potem je potreben razmislek o prioritetah. To kažejo tudi raziskave o zdravem življenjskem slogu, kjer se vse več državljanov zaveda, da je zdravje vrednota.

Za prvi obisk se je treba odločiti in to storiti; ne preveč modrovati. Veliko seveda lahko prispevajo prijatelji s svojimi izkušnjami, vendar se je treba zavedati, da je doživljanje vedno subjektivno. Zato so tudi dragocene lastne izkušnje posameznika v določenem velneškem centru.

Kakšen velnes je dober ali odličen

Velneški centri se seveda med seboj razlikujejo. Tako po destinaciji, opremi, čistoči, ponudbi – najbolj pa po ljudeh. Na teh namreč vse sloni. Velneški center je lahko vrhunsko opremljen in ima idealno ponudbo, vendar če je stik med gostom in zaposlenim neoseben in površen, se gost verjetno ne bo vračal.

Poleg že omenjenih dejavnikov, kot so čistoča, ponudba, vsi potrebni dokumenti, ki morajo biti objavljeni na vidnem mestu, prijaznost sodelavcev in na splošno dobre energije prostora, v katerega vstopite, so zelo pomembni osebni pristop do gosta in certificirani terapevti. Obiskovalcem velneških centrov priporočamo, da pred izvedbo določene storitve preverijo ustrezno izobrazbo in izkušnje terapevta, ki bo izvajal storitev. Vse prepogosto se zgodi, da je to pomanjkljivo.