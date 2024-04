Pravilno izvajanje vaj je ključ do uspeha pri vadbi doma, v fitnesu ali naravi

Verjamem, da ste se ob pogledu na določene vaje že kdaj vprašali, kako jih sploh pravilno izvesti, pa naj si bo to yoga, fitnes ali pa katerikoli šport.

Pravilno se lahko gibljete šele takrat, ko sledite pravilni tehniki vadbe in prisluhnete navodilom kvalificiranega trenerja. Šele takrat, ko torej tehniko in znanje uporabite v praksi, se lahko gibljete bolj varno in s tem bolj pravilno. Na ta način tudi hitreje pridete do vašega željenega rezultata.

Na slikah so prikazane vaje, kako aktivirati svoje telo in ga hkrati tudi sprostiti.

Znotraj vadbenega programa pa je vsekakor dobro imeti tudi določen cilj. Kaj želite z gibanjem doseči? To vam daje motivacijo, ohranja fokus in razlog, zakaj pri vadbi sploh vztrajati.

Če ste morda med tistimi, ki veliko svojega časa v službi presedite, svetujem, da telo aktivirate in vanj vnesete več dinamičnih vaj za krepitev ter sprostitev telesa. To lahko storite denimo s hitrejšo hojo po ravnem ali na hrib, tečete v naravi ali pa uvedete bolj zavestno in dinamično vadbo joge.

Povsem običajno pa je, ko pričnete z določeno obliko vadbe, da se lahko počutite nekoliko bolj utrujeno. Ampak naj vas pomirim, to je čisto običajno vsakič, ko začnemo s katerokoli novo obliko vadbe.

Vabim vas, da se mi tokrat pridružite na zavestni vadbi joge in si pogledate nekaj osnovnih vaj za krepitev in sproščanje telesa, ki sem jih pripravila za vas.

Želim vam več zavestnega in pravilnega gibanja, ter še več energije za kakovostno življenje.

1. Preprost sedeč položaj

Preprost sedeč položaj. FOTO: Dejan Javornik

- Nastavitve položaja:

Prekrižate nogi, ali pa date eno nogo pred drugo.

Usedete se na blazino, kjer poiščete občutek izravnane hrbtenice. Zavestno pojdite od trtice navzgor proti ledvenemu predelu hrbtenice in višje proti prsnemu delu hrbtenice vse do vratu in najvišje točke, temena glave.

Roke položimo pred seboj ali na kolena.

Dlani so usmerjene navzdol.

- Prilagoditve položaja:

Če v tem položaju čutite katerekoli napetosti, si zadnjico podložite s podlago (zloženo dekico ali joga kvadri).

- Opozorila:

V preprostem sedečem položaju ne smemo čutiti nobenih napetosti.

- Učinki:

Z vajo boste povečali gibljivost v kolkih, umirili boste svoje telo, misli in dihanje.

2. Položaj ravnotežnosti

Položaj ravnotežnosti. FOTO: Dejan Javornik

- Nastavitve položaja:

Prste stopal usmerimo naravnost naprej, koleno je rahlo pokrčeno in ne popolnoma iztegnjeno.

Druga noga je iztegnjena v podaljšku hrbtenice, stopalo je iztegnjeno, medenica je vzporedno s tlemi, v simetrični legi, pogled je usmerjen proti tlom, roke so v podaljšku hrbtenice.

- Prilagoditve položaja:

V primeru utrujenosti roke spustimo pred prsni koš ali jih damo v boke, če imamo občutek

slabega ravnotežja, poiščemo oporo ob drevesu ali steni.

Vajo si lahko otežite, da v vsako roko primete enoročne uteži ali litrsko plastenko

napolnjeno z vodo.

- Opozorila:

Primerno globino položaja izberemo glede na razmerje med gibljivostjo v kolku,

raztegljivostjo zadnjih stegenskih mišic in močjo mišic zadnjega dela telesa, tako da sta

zgornji del telesa in zadnja noga poravnana v isti črti.

- Učinki:

Vaja izboljšuje ravnotežje, krepi zadnjico in mišice nog, poveča gibljivost kolkov in ramenskega sklepa ter izboljšuje občutek ravnotežja na telesni, čustveni in mentalni ravni.

3. Pol počep ali položaj stola

Pol počep ali položaj stola. FOTO: Dejan Javornik

- Nastavitve položaja:

S stopali stopimo v širini kolkov in ramen, težo usmerite na pete, vrat je v

podaljšku hrbtenice, roke pa v vzročenju.

- Prilagoditev položaja:

Položaj boste lažje izvajali z iztegnjenimi koleni ali nekoliko bolj naprej.

Začetniki in nosečnice se lahko s hrbtom naslonite ob steno.

Tisti bolj napredni pa v vsako roko primete litrsko plastenko napolnjeno z vodo.

- Opozorila:

Popek rahlo potisnite proti hrbtenici in trtico proti tlom, ter sramnico navzgor, na ta način

boste zavarovali ledveni predel hrbtenice.

- Učinki:

Okrepili boste spodnji del telesa in povečali pretok energije v telesu.