Kako se spopasti z izgubo motivacije

Motivacija je notranji vzgib oziroma občutek, ko si nekaj želimo narediti. Motivacija je razlog, zakaj sploh nekaj počnemo.

Ko smo motivirani, je dobro vedeti, zakaj smo motivirani. Namen je bolj važen, kot je važna motivacija. Ko poznamo razloge, zakaj smo motivirani in zakaj doživljamo določene občutke, lahko lažje usmerjamo svoje življenje.

Lahko smo motivirani za določeno delo, a se je smiselno vprašati, kakšno zadovoljstvo nam to prinaša dolgoročno.

Primer. Morda ste iz nekih svojih razlogov motivirani, da pijete alkohol, čeprav veste, da ima to slab učinek na vaše zdravje. Zato se je smiselno vprašati, zakaj bi nekaj počeli in kakšne rezultate vam to prinaša na dolgi rok. Kako lahko jaz spremenim razlog in skriti motiv takega škodljivega početja?

Lahko se vprašate, kaj bi vam pomenilo, da bi spremenili svoje škodljive navade in jih zamenjali s tistimi, ki podpirajo vas na poti v bolj kakovostno življenje.

Motivi za naše početje so vsekakor različni. Lahko nas motivira zunanja okolica ali pa smo motivirani notranje. Osebno verjamem, da je najlepši občutek, ko sami pri sebi vemo, zakaj nekaj počnemo in se ne ukvarjamo več z drugimi in njihovim mnenjem.

Kadar je naše razmišljanje usmerjeno navzven, kaj si bodo drugi mislili, lahko izgubimo tudi precej svojega dragocenega časa. To se je zgodilo tudi meni, ko sem se še preveč ozirala na mnenje drugih, nisem pa poslušala sebe. Živela sem namreč v strahu in v negotovosti.

Zaradi tega sem se tudi dolgo časa počutila izgubljeno, neizpolnjeno in kar je bilo najhujše, depresivno.

Ko smo za svoje življenje motivirani znotraj sebe, so cilji lažje dosegljivi, kot če nekaj počnemo zaradi nekoga drugega. A žal imamo vsi svoje bolečine, ki jim želimo ubežati ali pa jih vsaj za nekaj časa omiliti. In zato običajno bežimo ven iz sebe. Stran. V omamo, alkohol, odvisnosti … samo da ne bi čutili resnice, ki nas je nekoč, nekje tako globoko zaznamovala.

Ko motivacija pade

Ko smo motivirani, se počutimo dobro. A kaj se zgodi, ko nimamo motivacije za svoje delo, pa čeprav nam je vse to, kar počnemo, ljubo?

Ob takšnih trenutkih, ko nimamo volje, ali pa pri sebi iščemo druge razloge, zakaj nečesa ne bi naredili, se moramo lotiti dela. Da, ravno takrat.

Z delom bomo dobili tudi motivacijo in ne obratno. Zato ne čakajmo, da bo najprej motivacija, s katero se bomo potem lotili dela. Pač, motivacija ne pride sama po sebi. Motivacija pride z delom.

In ne samo z delom, ampak tudi z disciplino in z naprej načrtovanim urnikom.

To pomeni, da moramo nekaj najprej narediti mi za motivacijo, potem pa bo motivacija delala za nas.

Spoštovani bralci, ko začutite, da nimate motivacije za delo, si zato lahko rečete: » to delo imam rad, želim si to delati, to delo sem izbral in ga obožujem.”

Da boste ostali motivirani, morate na neki način pretentati misli. To pa zato, ker imajo misli moč ... Predlagam, da mislite dobro.

V svoji knjigi je Arnold Schwarzenegger zapisal nekaj pomembnih misli, ki si jih je vredno zapomniti, ko vam pade motivacija.

»Edina oseba, ki te omeji, si ti sam.«

»Ne bojte se, da bi vam spodletelo.«

»V coni ugodja nič ne raste.«

»Skrivnost uspeha je, da običajno stvar narediš neobičajno dobro.«

Kaj pa vi naredite dragi bralci, ko vam pade motivacija? Se prepustite malodušnim občutkom, da vas vodijo, ali greste v akcijo?

Želim vam več akcije in jasnih odločitev, podprtih z veliko motivacije.

Špela