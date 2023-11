Pozor za tiste, ki ste na shujševalni dieti! Sadje z največ in najmanj sladkorja

Sadje je zdravo, zagotovo telo oskrbi z vlakninami in esencialnimi hranili. Sadje ima tudi malo kalorij, natrija in maščob.

Toda različno sadje ima različne ravni sladkorja, zato je pomembno, da se tega zavedate.

Zapis o tem je na ameriški spletni strani MedicineNet objavila Melissa Conrad Stöppler, dr. med.

Več sladkorja imajo:

Mango

Sadež manga ima 46 gramov sladkorja, zato ga raje preskočite, če poskušate shujšati ali zmanjšati količino vnosa sladkorja.

Grozdje

Grozdje se uvršča blizu vrha na seznamu vsebnosti sadnega sladkorja. Ena skodelica grozdja vsebuje približno 23 gramov sladkorja.

Še en dober trik je, da grozde razpolovite in zamrznete. Tako jih boste pojedli počasneje. Bonus: Zamrznjeno grozdje je osvežujoča poslastica.

Češnje

Vsebnost sadnega sladkorja v češnjah je na visoki ravni. Ena skodelica češenj vsebuje 18 gramov sladkorja. Ker so ti plodovi majhni, je enostavno pretiravati in pojesti več, kot ste nameravali.

Uporabite merilno skodelico, da izmerite želeni obrok.

Hruške

Hruške vsebujejo kar dostojno količino sladkorja. Srednje velika hruška ima približno 17 gramov sladkorja. Če ne želite pojesti cele, si privoščite le nekaj rezin, ostalo pa dajte v hladilnik za pozneje.

Rezine hrušk so tudi zanimiv dodatek solatam.

Lubenica

Lubenica je polna vode in elektrolitov, kot je kalij, vendar ima srednje velika rezina 18 gramov sladkorja. Seveda potrebujete več elektrolitov, ko se potite, ko je na prostem toplo in ko telovadite, a če želite zmanjšati vnos sladkorja, zaužijte največ rezino ali dve.

Fige

Fige so sladke in vsebujejo veliko sladkorja. Dve srednje veliki figi imata 16 gramov sladkorja. Če poskušate omejiti vnos sladkorja, narežite fige in jih pojejte s kozjim sirom.

Fige lahko uporabite tudi za pripravo omak za meso, recimo za piščanca.

Banane

Banane so priljubljene, vendar vsebujejo veliko sladkorja. Srednje velika banana vsebuje 14 gramov sladkorja. Če je to več, kot bi si želeli, ovsenim kosmičem zjutraj dodajte le nekaj rezin banane, namesto da bi pojedli celo.

Manj sladkorja ima:

Avokado

Verjeli ali ne, avokado je v tehničnem pomenu sadje. En avokado vsebuje le en gram sladkorja. Ljudje imajo radi avokadov toast, guacamole ali dodajanje avokada v solato. Vendar bodite previdni, saj ima avokado veliko kalorij, čeprav ima malo sladkorja.

Vsakodnevno uživanje morda ne bo dobro za vašo postavo.

Gvajava

Ko preučujemo vsebnost sladkorja v sadju, je gvajava na spodnjem koncu seznama. Ena gvajava vsebuje približno 5 gramov sladkorja in ima več vlaknin kot porcija nekaterih zrn.

V kožicah je veliko vlaknin, zato sadja ne lupite, preden ga dodate v smutije.

Maline

Maline so sadje z nizko vsebnostjo sladkorja. Vsebuje le 5 gramov sladkorja in 8 gramov vlaknin na skodelico. Vlaknine pomagajo pri prebavi, počutite se bolj siti, medtem ko zaužijete manj kalorij.

Melona

V primerjavi z lubenico je melona z nizko vsebnostjo sladkorja. Vsebuje le 5 gramov sladkorja na srednje velik kos.

Papaja

Papaja je priljubljeno tropsko sadje. Polovica majhne papaje vsebuje le 6 gramov sladkorja.

Majhne papaje so dostojne velikosti, tako da je polovica sadeža zadostna porcija. Iz papaje lahko naredite tudi okusen preliv za zamrznjen jogurt.