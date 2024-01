Pojavile so se nove trendovske telovadnice – v bistvu raztezalnice

Butični ali posebni fitnesi telovadnice (nekateri jim pravijo tudi studii) ponujajo vse vrste vadb. Najbolj znani so treningi za moč, dvigovanje uteži, seveda, potem sledijo skupinske vaje »na sto načinov«, spining kolesarjenje, borilne veščine, joga ...

Pred kratkim pa se je pojavil nov trend vadbe. Pojavile so se telovadnice, studii, ki so se specializirali izključno za raztezne vaje. Telovadci to dobro poznajo in brez tega ne morejo trenirati, mi športni rekreativci pa raztezanje povezujemo le z minuto ali dve dolgim strečingom po vadbi, kajne?

V Sloveniji še nismo zasledili take telovadnice. Iz tujine pa prihajajo novice, da so se že zelo dobro prijele.

Kaj ponujajo ti studii in ali vam bo ta vadb koristila, se sprašujejo strokovnjaki

Ti studii vključujejo raztezne vaje pod nadzorom, bodisi ena na ena bodisi v majhnih skupinah. Obljubljene koristi segajo od razumnih ciljev povečanja prožnosti in gibljivosti do bolj vprašljivih trditev, kot sta preprečevanje poškodb in odpravljanje kroničnih bolečin.

Če ste dejavni v določenih športih, ki zahtevajo prožnost, kot sta ples ali gimnastika, je raztezanje zelo pomembno za ohranjanje gibljivosti, pravijo vrhunski trenerji.

Če je vaš poudarek na izboljšanju splošnega zdravja, so dokazi, ki podpirajo raztezanje, zelo pomanjkljivi zlasti v primerjavi z bogastvom dokazov, ki podpirajo koristi redne, zmerne telesne dejavnosti.

V nasprotju s splošnim prepričanjem ni doslednih dokazov, da raztezanje pomaga preprečevati poškodbe, pravijo strokovnjaki. In dodajajo, da lahko, če že imate poškodbo, kot je nateg mišice ali zvin sklepov, agresivno raztezanje tega tkiva dejansko poslabša vaše stanje.

»Fleksologi«, strečing terapevti, v razteznih studiih imajo potrebne certifikate, ki so si jih zaslužili z usposabljanjem. Vendar oni niso usposobljeni za prepoznavanje in odpravljanje vzrokov bolečine ali togosti, zategnjenosti telesa.

Če imate zastarano ali trenutno mišično-skeletno poškodbo, morate k fizioterapevtu, ki ima strokovno znanje in je usposobljen za pravilno zdravljenje.

Se počutite napeti in togi?

Če nimate poškodb, vendar se počutite napeti in trdi, poskusite s tečajem joge. Izboljšali boste ravnotežje, sprostili se boste fizično in umsko, pomagali vam bodo odpraviti stres.

Ali pa razmislite o taičiju, nežni, meditativni obliki vadbe, ki lahko pomaga znižati krvni tlak in izboljšati ravnotežje ...

Pojdite na masažo. Ogromno različnih masaž ponujajo usposobljeni maserji. Pogovorite se, katera je za vas najboljša.

Kaj pa raztezanje doma?

Nekatere preproste vaje pomagajo olajšati jutranjo togost. To dobro deluje tudi čez dan, če imate pretežno sedeče delo. Raztezanje doma seveda prihrani denar in čas.

Naslednji nasveti vam lahko pomagajo, da kar najbolje izkoristite jutranje raztezanje doma:

Najprej ogrejte mišice. Mišice se lažje raztezajo, ko so tople.

Ne smete občutiti bolečine. Raztezajte se le do točke blage napetosti, nikoli do točke bolečine.

Bodite pozorni na držo in dobro izvedbo. Drža šteje, ne glede na to, ali sedite, stojite ali se premikate.

Osredotočite se na raztegnjeno mišico. Ena stran vašega telesa je pogosto bolj zategnjena od druge. Delajte na tem, da to sčasoma uravnotežite.

Dihanje. Med raztezanjem dihajte sproščeno, naj vam bo udobno, ne zadržujete diha.

Vadite, in to pogosto. Kar najbolje boste povečali prožnost, če se pogosto raztezate – vsak dan ali čim večkrat na teden.