Obstajajo smuči za klasični tek, ki jih ni treba mazati z mažami

Raznolikost smuči z oprijemalnimi trakovi oziroma kožami (na tujem jim pravijo skin smuči) na drsni oblogi omogoča enostaven tek v klasični tehniki brez uporabe oprijemalnih maž.

V zadnjih letih je (ponovni) pojav takih smuči v Srednji Evropi spremenil klasično tekaško sceno. Drsalna tehnika je v zadnjih desetletjih postajala vse bolj priljubljena, predvsem med tekači, ki se bolj osredotočajo na drsanje in želijo pozabiti na težave z mazanjem drsne ploskve.

Mazanje z mažami za oprijem je zahtevno, ni povsem čisto in ne vedno učinkovito. Za tekače je klasični tek na smučeh veliko bolj podoben gibanju pri suhem teku kot pa drsanje, kot je zaradi narave odriva ter gibov rok in nog pri prostem slogu, drsalni tehniki.

Moto nove generacije smuči z oprijemalnimi trakovi oziroma kožami je »natakni in teci«

Vsi proizvajalci že ponujajo vsaj dva ali več takih modelov za klasične tekače na smučeh.

Na voljo so smuči za začetnike, srednje zahtevne smučarje in celo za tekmovalce. Proizvajalci oblikujejo smuči glede na zmogljivost in telesno maso uporabnika z različnimi stopnjami upogiba in trdote.

To omogoča, da se mesto stika s podlago na drsni ploskvi, pod čevljem, ki zagotavlja, da smučka ne zdrsne nazaj, popolnoma prilagodi specifičnim pogojem terena, snega in tekačeve tehnike.

Take smuči so po obliki podobne klasičnim smučem in so enako dobre po svojih odzivnih lastnostih. Številni bolj športni modeli pogosto vključujejo pritrditev dveh tankih trakov kože, rahlo zamaknjenih drug od drugega, medtem ko je za vsestransko uporabo boljša ena koža z večjo površino.

Bolj močan in natančen je začetni korak in stik s podlago, manjša mora biti površina oprijemalne kože. Prednost tega je minimalno zaviranje oziroma trenje kože med fazo drsenja. Kože so dobre za 800- do 1000- kilometrov teka.

Življenjska doba kož pa ni odvisna samo od pretečene razdalje, temveč tudi od smučarjevega znanja in lastnosti snega. Trde ali ledene proge bolj obrabijo kožo kot pa globok, svež sneg.

Strokovnjaki lahko tudi obnovijo in zamenjajo dotrajane kože. Oprijemalne (tudi navkreber) in drsne lastnosti takih smuči je mogoče še izboljšati z uporabo dodatnega trika: večina takih smuči ima sedaj nastavljive vezi za čevlje.

Če je v začetni fazi potreben večji oprijem (npr. pri daljših vzponih), lahko vez pomaknete nekoliko naprej, če pa je za hitrejše smučanje potrebno več drsenja (pri daljših ravninah ali spustih), lahko vez pomaknete nekoliko nazaj. Premikanje je mogoče s preprostim klikom in brez potrebe po orodjih.

Enostavno vzdrževanje

Podobno kot turne smuči so tudi klasične smuči za tek na smučeh na oprijemalnem delu izdelane iz čistega moherja ali sintetične/mešane tkanine.

Načeloma velja, da več kot je moherja, hitrejša je smučka, saj moher vpija vlago in je vodo odbojen, zaradi česar smučka drsi hitreje.

Nega takih smuči je tako enostavna kot je tudi njihova uporaba. Priporočljivo je, da kožo po vsakih 2- do 3-uporabah namažete z vodo odbojnim razpršilom za kožo.

Tako kot pri drsalnih ali klasičnih smučeh je potrebno drsno območje (zadaj in spredaj) redno negovati in vzdrževati z voskom za drsenje. Kdor se poigrava z mislijo, da bi svoj repertoar razširil s klasičnim tekom na smučeh, mora to vsekakor vsaj enkrat poskusiti.

Tudi neomajni zaljubljenci v drsalno tehniko, ki so od prvega srečanja s smučarskim tekom tekli le v prosti tehniki in klasike ne poznajo, lahko združijo prednosti obeh stilov s smučmi s kožami. Skorajda vsak se navduši nad klasiko. Žal pa pri nas ni veliko smučarskih centrov, kjer bi si take kakovostne smuči lahko tudi izposodili.