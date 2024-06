Dajmo pod drobnogled počutje ženske v sodobnem času

Pa se najprej vprašajmo, zakaj je to sploh pomembno? Odgovor je seveda večplasten in bi se o njem dalo zelo široko razglabljati. A že čisto na začetku se mi zdi pomembno, da kot družba razumemo, da je uravnoteženost v življenju sodobne ženske ključnega pomena za nas vse.

Možnost za čutenje in ravnotežje sta kot nek zdrav balans v njenem življenju najprej pomembna predvsem zaradi nje same. Kot drugo pa ima uravnoteženo življenje ženske močan vpliv na širšo okolico sodobne družbe, tako na družino, v kateri živi kot tudi na poslovni svet, v katerem si reže vsakdanji kruh. Prav zato je prav, da počutje ženske v sodobnem času damo pod drobnogled, da dobi nov pomen.

Biti vitalna in uravnotežena pomeni, da ženska zna poslušati svoje telo, prepoznati svoje občutke in potrebe. Kot družba bi zato vsekakor morali stremeti k temu, da bi bilo ženski omogočeno, da sploh lahko ustrezno odreagira nanje.

Ženska lahko postane vitalna in uravnotežena takrat, ko se zaveda, kdaj je čas za počitek in kdaj za aktivnost, ko se zna postaviti zase in postaviti meje, ter ko se zaveda svojih notranjih občutkov in jih lahko sprejema brez obsojanja.

Ko ženska zna prisluhniti sebi in ravno tako prisluhniti svojemu okolju, je v ravnovesju in lahko doseže višjo stopnjo ravnovesja v vseh ozirih. To pa ji posledično omogoča, da se lahko bolje sooča z izzivi vsakdana in boljše skrbi zase ter za svoje bližnje.

Zato je ključnega pomena, da ženske zavestno skrbijo za svojo vitalnost in uravnoteženost ter se zavedajo pomena čutenja in ravnovesja v njihovem življenju.

Slišati svoje telo - ključ do uravnotežnosti

Za doseganje ravnovesja nam ženskam lahko pomagajo tudi šport, rekreacija, prava mera počitka, duhovna zrelost, dobra družba in seveda tudi dobra knjiga in razvedrilo.

Eden od načinov, ki ga med vsemi zgoraj naštetimi za svojo vitalnost že dolga leta prakticiram tudi sama, pa je pristop k globinski jogi.

Ta temelji na sidranju prave samozavesti, večji vitalnosti in uravnoteženosti, kar je nujno potrebno, če se želi ženska v svojih najboljših letih počutiti dobro tako navznoter kot tudi navzven.

Skozi večletno prakso, iskanje znanja ter poglabljanje vase sem prišla do nekaterih rešitev, ki so mi omogočile večjo vitalnost in uravnoteženost.

Za vsako žensko v njenih najboljših letih je priporočen dobro izdelan načrt, ki je prilagojen samo njej in njenim ciljem. To zato, ker smo si ženske med seboj različne.

Od nekdaj sem se čudila nabito polnim skupinskim vadbam, kjer so vse ženske brezglavo ponavljale vaje, kot jih je prikazala animatorka vadbe. Vse lepo in prav.

Tudi trud nekaj šteje, toda če želimo biti zares vitalne in celostno uravnotežene, bo treba prisluhniti svojemu telesu ter se lotiti vadbe skrbno in predvsem načrtovano.

Nekatere potrebujejo več podpore in spodbude na fizičnem nivoju v smislu pravilnega pristopa vaj ter prilagojene prehrane, spet druge pa potrebujejo več umirjenosti na čustvenem nivoju in podpore pri tehnikah pravilnega dihanja.

Šele, ko so vse komponente znotraj nje same uravnotežene, lahko takšna ženska postane samozavestna, vitalna in uravnotežena.

Ena mojih priljubljenih misli je zato ta, ki pravi, da »se zunanje zdravje začne z notranjim zdravjem«.