Najboljši načini, kako se znebiti trebušne maščobe

Če ste si v zadnjih mesecih pridelali odvečne kilograme, vas zdaj zagotovo skrbi, kako naprej oziroma kaj narediti, da se jih znebite.

Za začetek morate razumeti, da ni »super hrane«, ki bi kar sama po sebi kurila visceralno maščobo. Tudi posebne vaje, kot so trebušnjaki, tega ne morejo omiliti. Namesto tega izboljšajte svoje prehranjevalne navade in poskrbite za pravilno dnevno telesno aktivnost.

Čeprav ima lahko vsakdo veliko visceralne maščobe, je večja verjetnost, pri tistih s prekomerno težo. Ko boste začeli izgubljati kilograme, bo to v pomoč celemu telesu, tudi očem skriti trebušni maščobi.

Ni vam treba pojesti kilograma suhih sliv, da bi zaužili dovolj vlaknin. Listnata zelenjava, oreščki in fižol so dobri za boj proti maščobi, ki se je naložila globoko v vašem trebuhu. Ta visceralna maščoba se lahko ovije okoli glavnih organov, vključno z jetri, trebušno slinavko in ledvicami. In to je nevarno.

Omejite nasičene maščobe

Ni se vam treba popolnoma odpovedati nasičenim maščobam, morate pa jih zmanjšati na minimum. Nasičene maščobe so maščobe živalskega izvora, pa tudi tiste, ki jih najdemo v kokosovem in palmovem olju ter polnomastnih mlečnih izdelkih.

Vsaka zmanjšana količina oziroma zmernost je korak v pravo smer. Preberite oznake na živilih, da vidite, koliko kalorij in maščob vsebuje ena porcija. Poiščite tudi bolj zdrave nenasičene maščobe, kot so tiste iz rastlinske hrane ali rib, kot so losos, tuna in skuša, ki so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami.

Spite med 6- in 8-urami

Ko gre za pridobivanje teže v predelu trebuha, je spanje pomemben dejavnik:

- premalo (manj kot 5 ur) lahko poveča maščobo na trebuhu,

- preveč (več kot 8 ur) lahko prav tako povzroči obilnejšo oblogo okoli bokov,

- normalno (približno 6-8 ur) pa je najboljši učinek, saj ne vpliva na povečanje visceralne maščobe.

Če ne spite dovolj ali pa spite zelo slabo, poskusite iti spat nekoliko prej, sprostite se pred spanjem in poskusite ne uporabljati telefona in računalnika tik pred spanjem.

Liposukcija ni rešitev

Ne vemo, kaj vse ste že prebrali in zasledili, a verjemite – lepotna kirurgija tukaj ni rešitev. Liposukcija ne doseže trebušne stene, zato se visceralne trebušne maščobe ne morete znebiti. Prav tako hitre diete niso rešitev, saj jih telo preprosto zavrže. Počasnejša in stabilnejša možnost – spremembe življenjskega sloga, ki jih lahko vzdržujete dolgoročno – je resnično najboljši način, da dosežete cilj.

Poiščite najboljše protistresne tehnike zase

Ste pod stresom? Zaradi tega zaužijete več maščob in sladkorja ter sproščate »stresni hormon« kortizol, ki lahko poveča maščobo na trebuhu. Zaradi stresa tudi manj spite, manj telovadite in pijete več alkohola – kar lahko prav tako poveča maščobo na trebuhu. Poskrbite zase, telovadite, poslušate glasbo, ki jo imate radi, ali poiščete druge zdrave načine za sprostitev in uživanje.

Odpovejte se tobaku in alkoholu

Ne boste verjeli, tudi kajenje pripomore k rasti mastnih oblog na trebuhu. Vemo, da je kajenje nezdravo, poleg tega je tudi vzrok za sladkorno bolezen, rak, bolezni srca, pljučne bolezni itd. Če ste že poskusili opustiti kajenje, pa vam ni uspelo, poskusite znova. V 21. stoletju kajenje zagotovo ni več »in«.

Kar zadeva alkoholne pijače, naj bo to pol litra piva, kozarec vina ali katera koli druga alkoholna ali celo brezalkoholna pijača – vse vsebujejo kalorije. Če ne želite, da bi številka na tehtnici presegla mejo, preidite na čaj in vodo. Na splošno velja, da ko pijete alkohol, se vaša koncentracija pri prehranjevanju zmanjša, zato se zlahka prenajedate.