Ste že slišali za zlato krvno skupino? Na svetu jo ima manj kot 50 ljudi

Zlata kri je tako redka, da bi jo lahko plačali z zlatom. Vsakdo jo lahko prejme kot transfuzijo, za nosilca pa je lahko prekletstvo.

Kri je že sama po sebi zlata vredna tekočina, saj nam pomeni življenje. Toda zlata kri je tako redka, da velja za najbolj dragoceno. Po doslej znanih podatkih jo ima manj kot 50 ljudi na svetu, piše stran bigthink.com.

Zlata kri se imenuje tudi Rh-null ali Rh zero, kar pomeni, da nima Rh-faktorja, ki je ena njenih bistvenih lastnosti (takoj za krvnimi skupinami AB0), kar je zelo pomembno pri transfuziji, pa tudi med nosečnostjo.

Rhesus ali Rh-faktor je oznaka za določene vrste beljakovin na površini eritrocitov, rdečih krvničk, ki lahko povzročijo imunsko reakcijo med transfuzijo ali med nosečnostjo, če se kri dajalca in kri krvodajalca oziroma matere in ploda v tem faktorju razlikujeta.

Ime je dobil po opici rezus, pri kateri so te beljakovine prvič odkrili. Sistem Rh krvnih skupin na splošno pozna dve skupini: pozitivno (Rh+) in negativno (Rh-), od leta 1961 pa Rh ničelno ali Rh ničelno skupino brez faktorja rhesus. Takrat so pri avstralskem domorodcu prvič odkrili kri z ničelnim Rh.

Ker njihove rdeče krvničke na površini nimajo beljakovin, ki določajo Rh-faktor, so njihovi eritrociti drugačne oblike, manj elastični in bolj krhki. Zato se ljudje z zlato krvjo soočajo z zmerno hemolitično anemijo od rojstva. To je anemija, ki je posledica hitrejšega uničenja rdečih krvničk, kar lahko povzroči nizko raven hemoglobina, bledico in utrujenost.

Temna stran zlate krvi

Čeprav se imenuje zlata, je na neki način tudi prekletstvo za tiste, ki jo imajo. Oseba s tako krvjo ne more prejeti druge krvi razen zlate. Po drugi strani lahko vsakdo prejme njihovo kri. Leta 2022 je bilo na svetu devet aktivnih krvodajalcev zlate krvi, poroča spletna stran medicinenet.com.

Ker so zaloge zlate krvi tako redke, se lastnikom svetuje in se jih spodbuja, da za vsak primer povečajo svojo zalogo krvi. Ker pa kri tudi zamrznjena ni dolgo obstojna in ker je zaradi obnavljanja v telesu ni mogoče kadarkoli vzeti na zalogo, je lahko takšno kopičenje za lastnika veliko breme.

Pri transfuzijah se lahko pojavijo resne težave, če oseba z zlato krvjo dobi kri, ki ima faktor RH. Zato morajo bolnišnice imeti posebne protokole in hiter odziv za te vrste bolnikov.

Podobne težave se lahko pojavijo med nosečnostjo, če ima mati zlato kri, otrok pa ne. Če je materina kri občutljiva za otrokovo kri, lahko povzroči imunski odziv, ki lahko povzroči spontani splav in lahko vpliva tudi na možnost ponovne zanositve, poroča MedicineNet.