Adijo, kalorije! Na tak način se najlažje izognemo kalorični hrani

Vaš zdravnik ali dietetik vam lahko pomagata sestaviti načrt s pravo kombinacijo vadbe in sprememb prehrane.

Za kaj preprostejšega vam na spletnih straneh, kot so nacionalni inštituti za zdravje, ponudijo načrt obrokov glede na vašo raven aktivnosti in cilje glede izgube telesne mase.

Tukaj je nekaj nasvetov, kako izbrati in zaužiti manj kalorično hrano.

Zamenjajte meso z zelenjavo

Razlog je preprost: zelenjava ima manj kalorij, a ker ima veliko vlaknin in vode, vas lahko vseeno nasiti. To, skupaj z veliko hranilnimi snovmi, vam pomaga, da ste zadovoljni in siti, čeprav zaužijete manj kalorij.

Zakurite žar

Ko meso ali zelenjavo dušite na štedilniku, vpijeta maslo ali olje, na katerem sta bila kuhana, kar dodaja več kalorij. Namesto tega jih pecite na žaru – tako bo odvečna maščoba kapljala iz hrane v goreče oglje. Enak učinek lahko dosežete, če hrano spečete ali popečete v pečici v ponvi z režami, da ujamete kapljajoče tekočine.

Poširanje

Poširanje je izraz za kuhanje ali dušenje v vodi pod vreliščem, zlasti za nežna živila, kot so ribe, jajca, sadje ...

Sprva so izraz uporabljali samo za kuhanje jajc v soljeni vodi z dodatkom kisa, šele pozneje za vsako počasno kuhanje pod vreliščem

Postopek uporabljamo za različne jedi, ne le za jajca, čeprav je z jajci najbolj znan. Nekateri radi tako pripravljajo tudi meso in ribe. Odličen postopek tudi za zelenjavo, piščanca in celo sadje.

Brez majoneze

Ena žlica ima približno 100 kalorij. Veliko kremastih omak, namazov in solatnih prelivov lahko hitro doda kalorije. Najboljši način, da jih spremljate, je, da preverite oznako. Majoneza z nizko vsebnostjo maščob ali lahka različica majoneze ima manj kalorij ali poskusite, na primer, z gorčico: 1 žlica = 15 kalorij.

Sir

Recite siru ne in lahko si prihranite približno 100 kalorij. Svojim obrokom lahko dodate okus in teksturo s solato, paradižnikom, papriko in gorčico. Sir shranite za poslastico, in če ga morate jesti, poiščite različico z nizko vsebnostjo maščob.

Ne pijte kalorij

Kava in čaj sta sama po sebi odlična izbira za pijačo z nizko vsebnostjo kalorij. Če dodate malo smetane in dve čajni žlički sladkorja, boste zaužili približno 60 kalorij na skodelico. Pri treh skodelicah na dan je to več kot pri nekaterih vrstah sode. Sloviti ameriški frappuccino, mešanica ledenih kavnih napitkov ima lahko 400 kalorij ali več.

Ne, prigrizkom

Prihranili boste kalorije in dodali vlaknine ter beljakovine, če boste namesto krekerjev ali pite uživali zdrave namaze, kot je humus z zeleno, korenjem ali narezano papriko. Zamenjajte krompirjev čips z lažjo izbiro, kot je pokovka, na primer. Porcijo prigrizka dajte v skledo ali na krožnik. Ko jeste neposredno iz vrečke ali škatle, zlahka izgubite občutek o tem, koliko pojeste.

Ne povečujte velikosti

Tista »družinska« vrečka čipsa se morda zdi imenitna, vendar je težje nadzorovati, koliko pojeste. Kupujte ga v manjših, najmanjših vrečkah. Tako boste, tudi če se ne morete upreti prigrizku, vedeli, koliko kalorij ste zaužili, in jih lahko pretvorite v zdravo, uravnoteženo prehrano.

Pijte vodo

Še posebej namesto gaziranih pijač in sokov, ki so polni kalorij in sladkorja. In dietna soda ni veliko boljša. Nekatere študije kažejo, da ko jih pijete, še bolj hrepenite po sladkarijah.

Zajtrkujte

Preskakovanje jutranjega obroka se morda zdi preprost način za zmanjšanje dnevnih kalorij. Vendar potem obstaja večja verjetnost, da se boste kasneje prenajedli z nezdravo hrano in sčasoma pridobili na telesni masi.

Vrsta zajtrka, ki ga jeste, je pomembna: jajca so odlična, ker vsebujejo veliko beljakovin in dobro potešijo lakoto. V primerjavi s preprostimi ogljikovimi hidrati, narejenimi iz rafinirane moke, kot so krofi ali žemljice, pomagajo, da jeste manj čez dan.

Jejte počasi

Počutili se boste bolj siti in morda boste celo zaužili manj kalorij. Jejte majhne grižljaje in dobro prežvečite. Pomislite, od kod prihaja hrana in kaj je bilo potrebno za pripravo obroka. Vprašajte se, ali se že počutite siti.

Načrtujte svoje obroke

Lažje se je peljati mimo lokala s hamburgerji, če veš, da te čaka doma zdrav obrok. Izberite nizkokalorične recepte, ki jih je enostavno pripraviti. Prihranite čas in pripravite čim več obrokov vnaprej. Telefonske in računalniške aplikacije vam lahko pomagajo načrtovati vse do zadnje kalorije.