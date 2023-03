Kako si zdravi ljudje uničujejo zdravje?

Vsi delamo napake. Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni poskusil česa novega. Svoboda ni dosti vredna, če ne vključuje tudi svobode delati napake. Pregovora držita.

A, ko gre za zdravje, je bolje kaj drugega ... Ali ni lepo pomisliti, da je jutri nov dan, v katerem še ni nobene napake? Ne bojte se popolnosti - nikoli je ne boste dosegli, tudi, ko boste iskali zdravje.

O napakah, ki jih po nespametnem delamo tudi zdravi, je pri Medicine Net pisala ameriška zdravnica Brunilda Nazario.

Premalo spanja

Zaradi tega ste lahko naslednji dan mrzlični in raztreseni, zato se težko osredotočite. Dolgotrajna izguba spanja pa je povezana z demenco, srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in debelostjo. Na ta seznam lahko dodate tudi težave z imunskim sistemom, depresijo in tesnobo ter nenehne bolečine. Odrasli potrebujejo od 7- do 9- ur spanca na noč. Otroci in najstniki potrebujejo še več spanja. Če imate težave s spanjem, se posvetujte z zdravnikom. Zdravljenje lahko pomaga. Lahko vključuje spremembo življenjskega sloga, zdravila, pogovorno terapijo ali kombinacijo vseh treh.

Ne pijete vode

Telo pošilja signale, ko ste lačni ali žejni. Vendar ju zlahka zanemarjamo. Oba občutka lahko povzročita glavobol ali utrujenost in vrtoglavico. Ko boste naslednjič želeli prigrizniti, poskusite najprej popiti kozarec vode. Drugi znaki, da potrebujete več tekočine, so suhe oči ali koža, suha usta, temen urin ali premalo urina.

Preveč sedenja

Večja stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca, raka in drugih z zdravjem povezanih vzrokov je povezana s sedenjem več kot 6 ur na dan. Sedeče delo prekinite z 1- do 2. minutama hoje vsake pol ure. Obstajajo dokazi, da lahko vsaj ena ura telesne dejavnosti na dan nadomesti nekatere stranske učinke predolgega sedenja. Ali pa si omislite stoječo pisalno mizo. Če uporabljate invalidski voziček ali imate druge težave z gibanjem, se posvetujte z zdravnikom ali fizioterapevtom, katere dejavnosti so primerne za vas.

Ščetkanje prehitro po jedi

Po obroku ali pijači počakajte eno uro s ščetkanjem, še posebej, če gre za kislo pijačo. Kislina lahko zmehča sklenino ali zaščitno prevleko na zobeh. Medtem ko čakate, da se sklenina ponovno strdi, lahko po ustih šumite vodo ali žvečite žvečilni gumi brez sladkorja. Med kislo hrano in pijačo spadajo sadje, kot so pomaranče in limone, kisli bomboni in gazirana voda ali soda (navadna ali brez sladkorja).

Uporaba vatirane paličice v ušesu

Morda boste ušesno maslo potisnili globlje v sluhovod. Če gre tak tampon predaleč, si lahko prebodete bobnič. To lahko povzroči izgubo sluha. Uho se dobro čisti samo. Vendar je mogoče, da se v njem tvori več masla kot običajno. Če se vam to zgodi, vprašajte zdravnika, kaj naj stori. Povedal vam bo, kako se masla varno znebiti.

Telefon tudi pred spanjem

Vsi uporabljamo digitalne naprave za zabavo. Vendar pa se lahko zaradi ukvarjanja s telefonom ponoči možgani in telo težje sprostijo. Pametni telefoni in tablični računalniki oddajajo tudi modro svetlobo. Preveč te dnevne svetlobe lahko zmede telesno notranjo uro in upočasni sproščanje spalnih hormonov, kot je melatonin. Če ne morete preskočiti brskanja po spletu ob postelji, poskusite telefon postaviti v drugo sobo. Kupite lahko staromodno budilko, ki vas bo zbudila.

Ne preverjate medsebojnega delovanja zdravil

Nekatere stvari lahko spremenijo delovanje vašega zdravila. To vključuje hrano, dodatke in druga zdravila. Zaradi nekaterih od teh interakcij je lahko vaše zdravilo manj učinkovito ali povzroči neželene stranske učinke. Vedno preberite opozorilne oznake, ki so priložene zdravilom na recept ali brez recepta. Tudi farmacevt vam lahko pove, čemu se morate izogibati.

Ne čistite steklenice za vodo

Steklenica za vodo za večkratno uporabo vam pomaga, da ustvarite manj smeti. Če je ne umivate, lahko privlači mikrobe. Vsak dan ali vsaj v dneh, ko jo uporabljate, jo morate očistiti z milom in vodo. Izperite vse milo in jo pustite, da se čez noč posuši. Če je mogoče, uporabite pomivalni stroj. Steklenico lahko razkužite tudi tako, da jo napolnite s približno 3-4 žlicami belega kisa in vode. Mešanico pustite v steklenici čez noč. Zjutraj jo sperite in posušite.

Pitje dietne sode

Soda brez sladkorja vsebuje malo kalorij. Vendar nima nobenih drugih koristi za zdravje. Nekateri strokovnjaki svarijo pred pitjem kakršne koli količine umetno sladkane sode. Vendar raziskave o vplivu umetnih sladil na zdravje še potekajo. Verjetno ni nič narobe, če popijete eno dietno gazirano pijačo na dan, vendar bi vaš zdravnik raje videl, da pijete vodo, kadar ste žejni. Za okus dodajte kanček sadja. Poskusite s čajem ali črno kavo, da se okrepite s kofeinom.

Ignoriranje duševnega zdravja

Vsakdo je včasih preobremenjen. Vendar lahko stalni duševni stres povzroči veliko zdravstvenih težav. Oslabi lahko vaš imunski sistem in poveča možnost za bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen, depresija ali tesnoba. Obstaja veliko zdravih načinov za sprostitev, vključno z vadbo, meditacijo in druženjem s prijatelji ali družino. Nekaj idej vam lahko da tudi zdravnik ali strokovnjak za duševno zdravje.

Vaping

E-cigarete verjetno niso tako škodljive kot običajne cigarete. Vendar niso neškodljive. Pri uparjanju je vaše telo izpostavljeno nikotinu. Ko ta zasvojljiva kemikalija zapusti vaše telo, se lahko pojavijo neprijetni odtegnitveni simptomi. Nikotin povečuje tudi možnost srčnega napada. Potrebnih je še več raziskav, vendar obstajajo dokazi, da je vaping povezan s kroničnimi pljučnimi boleznimi in astmo. Če kadite ali vapirate, se pri zdravniku pozanimajte o načinih, ki vam bodo pomagali opustiti kajenje.

Zdravniku ne poveste resnice

Če ste kot veliko drugih ljudi, lahko pred svojim zdravnikom marsikaj zamolčite. Vendar boste dobili boljšo oskrbo, če boste zdravniku dali več informacij. Če kadite, ne telovadite ali ne želite spremeniti prehrane, bodite iskreni. Zdravnik vas ne sme obsojati. Namesto tega naj skupaj z vami poišče načine, kako lahko ostanete zdravi.