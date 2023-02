Če ne morete zaspati, imamo pravi trik za vas

So noči, ko preprosto ne moremo zaspati, ne glede na to, kako utrujeni smo, kdaj smo nazadnje jedli, ali smo meditirali ali kako drugače sproščeni.

Dobra novica je, da obstaja presenetljivo preprost trik, ki vam bo pomagal zaspati, vendar z opozorilom, da ga je treba uporabiti le v posebnih primerih in ne kot trajno navado, razlagajo na spletni strani Mind Body Health.

Najprej bodite pozorni na svoje spalne navade – ali hodite spat in se zbujate ob isti uri, ali se izogibate kofeinu in alkoholu tik pred spanjem, ali ste bili čez dan dovolj aktivni, kako bi biti dovolj utrujen, da bi zvečer zaspal ...

Ko gre za trik za spanje, prihaja iz TikToka in pravi, da bomo zaspali tako, da poskušamo ne zaspati. Naj se sliši še tako nenavadno, obstaja nekaj, kar se imenuje »paradoksalna namera« in se odraža v tem, da telo deluje po podobnih principih kot možgani, če bi vam na primer nekdo rekel, da ne pomislite na severnega medveda, bi najprej pomisli na polarnega medveda.

Če se ne boste prisilili spati, boste prenehali razmišljati o tem, kako ne morete spati, potem pa bi morali ležati z odprtimi očmi in si ponavljati, da želite ostati budni. Na določeni točki bo vaše telo naredilo ravno nasprotno in takrat boste zaspali.

Ta nasvet se ujema z idejo, da ko se ponoči zbudite in ne morete več zaspati, vstanite iz postelje, sedite nekje drugje in počnite nekaj, kar vas sprošča, vendar brez gledanja v zaslon. To storite zato, da postelje ne povezujete s stanjem budnosti, ampak se vanjo vrnete šele, ko ste pripravljeni ponovno zaspati. Vse to ni zdravniško priporočilo niti ne more pozdraviti resnih motenj spanja, lahko pa pomaga, če vam trenutno nič drugega ne pomaga. Če se situacija, ko ne morete zaspati, ponavlja, se posvetujte z zdravnikom.