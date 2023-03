Znanost dokazuje, da je piščančja juha res odlično zdravilo

Ima celo vrsto koristi za telo. Vsi vemo že od otroštva, ko zbolimo, mama takoj pristavi lonec na kuhalnik in se loti priprave domače kokošje juhe. In to nam je šlo na živce!

Čeprav morda ne poznamo znanstvenih razlogov, se je pri nas nekako uveljavil ta običaj, ki ga kasneje prenašamo na svoje otroke.

Evo, zakaj so imele mame in babice prav:

Čiščenje telesa

Za okrevanje, pa tudi za ohranjanje dobrega zdravja, je eno glavnih zdravil znano zdravniško zdravilo - veliko tekočine. Telo, ki ga napadejo različni alergeni in virusi, se bori z njimi in da bi iz boja izšli kot zmagovalec, se je treba »splakniti«.

Piščančja juha je eden najboljših načinov za upiranje telesa pred virusi, saj pospeši izločanje slabih stvari iz telesa.

Dezinfekcija

Piščančja juha vsebuje veliko soli, zaradi začimb, ki so dodane, zato ima, ko gre skozi grlo, podoben učinek kot izpiranje grla s toplo fiziološko raztopino. Z drugimi besedami, uničijo se bakterije iz grla, ustne votline in mandljev.

Čiščenje sinusov

Podobno kot druge tople tekočine, kot je čaj, kuhanje vroče juhe med uživanjem pomaga očistiti sinuse in s tem pomiriti dražeče simptome prehlada in gripe.

Krepitev organizma

Ko je telo utrujeno in brez energije, kot je to v primeru prehladov in viroz, ga nič ne bo razveselilo bolj kot beljakovine iz piščanca in odlične, potrebne hranilne snovi iz zelenjave, ki jo navadno dodamo juhi.

Topla juha pogreje notranjost

V primeru povišane telesne temperature vas bo kokošja juha pogrela od znotraj in poživila telo, tako da bo neprijeten simptom omilil. Študije so pokazale, da piščančja juha koristi telesu na veliko globlji ravni. Dokazano je namreč, da preprečuje nastajanje nevtrofilcev, belih krvničk, ki tako rekoč žrejo bakterije in s tem povzročajo vnetje in povečano nastajanje sluzi. Znanstveniki pravijo tudi, da pomaga pri astmi, emfizemu (pljučni bolezni) in celo raznih oteklinah.

Najboljši učinek ima pripravljena z dodatkom čebule, zelene in korenja. Piščanec zagotavlja cistein, aminokislino, ki izloča sluz iz pljuč, korenje in zelena zagotavljata beta karoten in vitamin C, ki krepita odpornost in pomagata telesu pri boju proti okužbam, močna čebula pa telesu zagotavlja dovolj antioksidantov za boj proti vnetjem.