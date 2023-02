To se zgodi v našem telesu, če ne popijemo jutranje kave

Mnogi začnemo dan s kavo in si ne moremo predstavljati jutra brez tega toplega napitka. Vendar, kaj bi se zgodilo z našim telesom, če tega rituala ne bi opravili?

Obstaja zelo dober razlog, zakaj mnogi ljudje zjutraj obvezno pijemo kavo. Kofein, kot najpomembnejša sestavina kave, na naše telo deluje stimulativno.

Prebuja nas, daje energijo in povečuje koncentracijo, zato od te snovi zelo enostavno postanemo zasvojeni.

Kava povzroča izločanje hormonov dobrega počutja

Ko kofein vstopi v naš krvni obtok, začne svojo pot v možgane, kjer blokira zaviralni nevrotransmiter, imenovan adenozin. To sproži sproščanje hormonov dobrega počutja, kot sta dopamin in serotonin.

Tako imenovana razpolovna doba kave – čas, ko se količina kofeina v telesu zmanjša za 50 odstotkov – je v povprečju približno pet ur. Kako hitro kofein zapusti naš sistem, je odvisno od mnogih stvari, vključno s starostjo, zdravjem, interakcijami z zdravili in življenjskimi navadami (kot je kajenje).

Šok za sistem

Zato ne preseneča, da se ob pomanjkanju jutranje kave ne počutite le slabo, ker je porušena vaša jutranja rutina, ampak imate tudi telesne simptome. Kot vam bo povedal vsak, ki je prenehal piti kavo, so stranski učinki lahko precej opazni in nadležni. Glede na raziskavo, objavljeno leta 2020, se boste brez jutranje kave počutili utrujeni in počasni, lahko pa vas celo boli glava. Raziskovalci so ugotovili, da več kofeina zaužijete, težje boste opustili to razvado; celo zmanjšanje vnosa kave na eno skodelico na dan povzroča simptome. Simptomi pomanjkanja kave se pojavijo 12 do 24 ur po zadnjem zaužitju kofeina in lahko trajajo do devet dni, poroča The Healthy.

Kava ni škodljiva za naše telo

Samo zato, ker lahko postanete odvisni od jutranje kave, še ne pomeni, da je ne bi smeli uživati. Pravzaprav je to navado celo zaželeno nadaljevati. Raziskave so pokazale, da ima pitje kave številne koristi za zdravje, zlasti za ljudi s kroničnimi boleznimi jeter.

Vam kava draži želodec? Hitrost, s katero jo pijete, ima veliko opraviti s tem

Ena študija je tudi pokazala, da imajo ljudje, ki redno pijejo vsaj tri skodelice kave na dan, manjše tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni ledvic, žolčne kamne, raka (vključno z melanomom, levkemijo in rakom prostate, endometrija, ust in jeter). , bolezni srca in ožilja, koronarna bolezen srca in možganska kap v primerjavi z ljudmi, ki ne pijejo kave.

Zaželena je seveda zmernost. Raziskovalci so ugotovili, da so koristi kave za zdravje največje, če pijete tri do štiri skodelice na dan.