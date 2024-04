Kako se lotiti načrtov in ciljev za novo kolesarsko sezono?

Pomembno je, da si zastavite dosegljive cilje. Lahko jih je več, za vsak mesec en majhen, lahko so trije večji ali pa en sam.

Nova kolesarska sezona se ne začne z novim koledarskim letom, ampak že vsaj mesec prej, torej v veselem decembru – ali celo že deževnem novembru.

Takrat kolesarji začnemo graditi bazo za novo sezono. Gremo na spining, gonimo trenažer, tečemo ali hodimo v hribe, če je sneg, smučamo, tečemo na smučeh in uživamo v zimskih radostih. Če vreme dopušča, pa seveda še vedno z največjim užitkom skočimo na kolo.

Ampak, zdaj je že april in nič ni zamujeno za tiste, ki dajejo užitke pred zmagami. To pomeni, da je med rekreativnimi kolesarji še vedno več tistih, ki se kolesarjenja lotijo ob prvih prijetnejših temperaturah. Včeraj smo bili že vsi na cesti.

Cilji, majhni in veliki

Vsako leto znova pa se pred začetkom sezone vprašamo, kako smo kolesarili in kako si želimo v prihodnje. Bo to sezona »coffee-rideov«, kolesarjenja zaradi druženja, ali bo to sezona novih osebnih zmag?

Ljudje smo pač narejeni tako, da naše življenje teče bolje, če imamo pred sabo cilj. Tudi na kolesu. Brezciljnega vozakanja se namreč lahko kaj hitro naveličamo in pospravimo kolo v kot, kjer bo lovilec prahu ali obešalnik za perilo.

V tem primeru je bolje, da ga prodate in si kupite dosti cenejši obešalnik za perilo. Še bolje pa je, če si zastavite kolesarski cilj, ki se ga boste veselili vsak dan znova, cilj, ki mu boste vsak dan bliže. Tudi kolo vam bo hvaležno.

Kako se torej lotiti načrtov in ciljev za novo sezono? Pomembno je, da si zastavite dosegljive cilje.

Cilj za vsak mesec naj bo res majhen, da ne boste potem slabe volje, če vam ga ne bo uspelo uresničiti. V zimskem času ste si denimo zastavili, kolikokrat boste zavrteli trenažer ali kolikokrat boste skočili na kakšen hrib. Kasneje, ko prideta pomlad in vreme za kolesarjenje zunaj, lahko pridno začnete nabirati kilometre in se odločite, koliko kilometrov ali višinskih metrov boste naredili na mesec.

Kolikokrat boste šli na kolo s kakšno hitrejšo skupino in še in še. Osredotočite se na majhne zmage. To bo v vas prebudilo zadovoljstvo, zato boste na kolesu dosegli veliko več, kot ste si lahko sploh zamislili.

Če se odločite za en sam cilj, bo to običajno cilj, v katerega boste vlagali energijo vse leto. Torej nekaj zahtevnega. To je lahko denimo načrtovanje dobre uvrstitve ali izboljšanje uvrstitve na katerem od kolesarskih maratonov. Mogoče celo sanje o zmagi. Glede na to, da je to res velik cilj, vam bo vzel veliko časa, zahteval pa bo tudi kar nekaj odrekanja.

Treningi bodo zahtevni in paziti morate, da si boste vzeli vmes dovolj časa za počitek. Zaradi pretiravanja se vam lahko pripeti, da boste svoj vrhunec moči na kolesu izrazili na enem od treningov, na tekmi pa bo zaradi preutrujenosti šlo vse po zlu. Zatorej previdno pri uresničevanju tako zahtevne novoletne zaobljube.

Vsak kilometer šteje

Vaš veliki cilj je lahko tudi, da si s pomočjo kolesarjenja želite shujšati in izboljšati fizično pripravljenost. Tudi tedaj boste prilagodili treninge, ki bodo vključevali čim daljše vožnje na kolesu brez pretiravanja, torej če je le možno, od dve do tri ure v zmernem tempu od dva- do trikrat na teden.

Če vam primanjkuje časa, vožnjo prilagodite in jo vseeno poskusite obogatiti z malce hitrejšimi intervali. Pomembno je le zavedanje, da vsak kilometer šteje in je boljši kot nič. Po enem letu rednega kolesarjenja in malce pazljivosti pri prehrani bi morali biti rezultati več kot očitni. To je pa že kar zlata vredna zaobljuba za prihodnje leto, kajne?

Ne glede na svoje zaobljube, načrte in cilje ne pozabite, kako pomemben je počitek. Naj vas napredek in rezultati ne zavedejo. Prav tako pazite, da treningi ne postanejo nujno zlo, kolesarjenje vam mora vsak dan sproti biti v užitek, sicer bo izgubilo smisel.