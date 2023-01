Kako lahko sami montiramo okovje na smuči

Zima je prišla! Sicer v za enkrat cestarjem še prijazni obliki, prvi hard core alpski smučarji pa so že vknjižili dvomestno število smučarskih dni.

Smučanje je drag špas. Še posebej, če moraš na bele strmine popeljati celo družino. Cene vozovnic, pa bencina, pa obvezne pijačke in jote v planinski koči niso ravno majhen finančni zalogaj.

In ko po koncu poletne sezone poiščemo globoko nekje v kleti založene smuči in pancerje, se ponavadi ob stanju le teh milo rečeno – zgrozimo. Ja, tudi smuči, ravno tako kot avto in kolo potrebujejo svoj T.L.C. kot bi se izrazili sozemljani na drugi strani brbotalnika. In ta T.L.C. zna bit drag, božjastno drag. Torej, kaj lahko sami naredite za vzdrževanje smuči in smučarskih desk, brez da bi ogrozili nakup daril za pod božično smrekico? Bodite naš gost do konca tedna in verjamem, da vam bo denarnica vsaj malo hvaležna. Naš strokovnjak za domači smučarski servis in sam svoj mojster Andraž Vide Čeligoj nam je razložil, kako se montira okovje na smučke.

Pa gremo po vrsti.

Smučarske vezi

So največkrat zapostavljen del smučarske opreme. Od navadnih usnjenih trakov, ki so jih Bloški smučarji uporabljali na svojih dilcah, čez »Kandahar« vezi, do najmodernejših, v smučko integriranih vezi. Zgodovina in razvoj tega dela opreme je res pestra. Ampak, gremo k osnovam. V časih, ko smo vezi kupovali posebej (neodvisno od smuči), smo jih s pomočjo različnih šablon in specialnih svedrov različnih dolžin in debelin pričvrstili na smuči.

Ti časi so mimo (za razliko od strogo tekmovalnih smuči, ampak, te pustimo letos v kotu). Ko kupite nove smuči, vam v trgovinah nudijo montažo smuči. »Just say no«- vezi lahko na smuči zmontirate sami. Hec. To velja samo za tiste, ki ste tehnično zelo nadarjeni. Če ste kdaj bili ponosen lastnik Lego kock, boste to opravili z levo roko. No, lahko tudi z desno. Pravilo, ki se ga morate držati je enostavno. Sredina smučarskega čevlja mora biti na sredini smuči. Čevelj je na sredini označen z drobno črtico, oziroma črko V. Ta črka ali črtica se moraa pokriti s črtico, ki je na sredini smuči ali vgravirana v smučko samo, ali pa je označba vtisnjena na ploščo vezi.

Na ploščah, ki so pritrjene na smuči so napisane številke v milimetrih. Le-te označujejo dolžino smučarskega čevlja. Ta oznaka je zapisana na peti smučarskega čevlja. Če je zaradi obrabe ni mogoče prebrati, zmerite z navadnim ravnilom dolžino podplata čevla. Ko ste definirali dolžino čevlja, po saneh zadrsajte prednji del vezi do ustrezne označbe, ter nato tudi petni del. Vse skupaj pričvrstite na smučko z zatičem ali vijakom. Preizkusite čevelj. Če je sredina čevlja na sredini smuči, ste ravnokar v družinsko blagajno prispevali nekaj evrov. Na peti imate tudi vijak, s katerim tudi fino nastavite zadnji del pete. Le-ta ne sme imeti nobene zračnosti.

Od pete smučarskega čevlja do zadnjega dela zapirala naj bo cca. 3-5mm. zračnosti. Nekatere vezi imajo tudi pokazatelj pravilne prednapetosti vzmeti. Le-ta je omenjen tudi v navodilih za montažo. Dobro jih preberite. Tudi drobni tisk. Ok, vezi so zmontirane. Potrebno je nastaviti tudi »kilažo« na vezeh. O tem smo na teh straneh že pisali. Številke na skali vezi ne pomenijo kilogramov, ampak so skupek kompleksne matematične enačbe, ki je sestavljena iz naslednjih komponent: znanja smučanja, telesne teže in višine smučarja, ter dolžine smučarskega čevlja. Tukaj lahko dodamo še premer kolena, pa dolžino golenice in pridemo do prave številke, primerne za nastavitev varnostnih vezi.

Moj primer: visok sem 177cm., dolžina čevlja je 312mm, teža je prijetnih, na zimo s klobasami podprtih 88 kg, znanje smučanja OK+:

DIN nastavitev: 8.5

Za lažji izračun uporabite DIN kalkulator

Ne pretiravajte z nastavitvami, da ne boste postali stalen gost Valdoltre in prekomernega izpostavljanja RTG žarkom. Naj vam ego ne zamegli razuma. Če mislite, da tega ne obvladate, prepustite nastavitve strokovnjakom. Z leti se na žalost kosti počasneje celijo.