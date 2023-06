Kako je mogoče preložiti operacijo kolen ali kolka

Verjetno večini ljudi ni prišlo na misel, da bi se rekreativne vadbe v zrelih letih lotili za zdravljenje bolečin, ki jih tarejo v sklepih ali kolkih: Morda se vam misel zdi čudna, a strokovnjaki pravijo, da sprva lahko računate na majhno, vendar začasno povečanje bolečine, toda kmalu vas čaka izboljšanje, če se boste vadbe lotili po pameti, in bolečina se bo kmalu zmanjšala.

Podobno bo, kot bi posegli po nesteroidnih protivnetnih zdravilih, in zagotovo vas bo bolelo dvakrat manj kot če bi vzeli protibolečinske tablete brez recepta, pravijo poznavalci ...

Strokovnjaki so ugotovili, da lahko s tako vadbo bolečine zmanjšamo do te mere, da mnogi ljudje zadržijo brez operacije kolena ali kolka, ki se je prek zdela neizogibna.

Tole je že mantra: zdravniki ponekod telesno aktivnost že predpisujejo za zdravljenje številnih bolezni, o tem smo v Poletu v člankih o pomenu zdravega življenjskega sloga izpod peresa zdravnika Žige Hladnika že pisali: to velja za sladkorno bolezen in bolezni srca in ožilja.

Vendar je v realnosti tudi tako, da se mnogi bojijo tega nasveta zaradi bolečih v sklepih in zaradi strahu, da bi se z vadbo lahko bolečine v prizadetih sklepih še okrepile. Kogar sklepi bolijo, bo to seveda takoj razumel.

Najprej še bolj boli

Vsaj dve desetletji je znano, da gibanje pomaga olajšati bolečine. Zdravljenje bolečih sklepov pri ljudeh srednjih let in starejših na ta način bi moralo biti logično, a je uresničevanje tega priporočila v realnosti žal drugačno.

Morda je za to krivo dejstvo, da ljudje, ki začnejo telovaditi z željo, da bi se rešili bolečin, najprej občutijo, da se je bolečina povečala, za kakšno desetino, kakor pač pri kom. Saj ne mora biti drugače, telo nam tako sporoča, da e dogaja za nas nekaj novega. Neki nov gibi. Telo, vključno s kostmi, mišicami in hrustanci, je veličasten organizem, neverjeten sistem, ki je sposoben izjemnih prilagoditev, in z vadbo se počutje počasi izboljša.

Ljudje z osteoartritisom kolena in kolka, ki so šest tednov telovadili dvakrat tedensko telovadili, so čutili za četrtino manj bolečine kot prej, smo prebrali v strokovni literaturi, pokazalo pa se je tudi, da ljudje, ki vadijo v skupinah, ki jih nadzira fizioterapevt, občutijo večje olajšanje bolečin kot tisti, ki vadijo doma, brez nadzora.

Vendar pa je tu še ena podobnost z resnim treningom: spotiti se morate in si vadbo otežiti, če želite doseči resnično izboljšanje.

Lestvica bolečine, lestvica odgovorov

Tole je dobro vedeti, da bo v lov po manjši bolečini pod nadzorom, torej smiseln in razumen.Bolečina po vadbi mora biti taka, da nimate prevelikih težav.. Nikakor pa se ne sme zgoditi, da bi bila bolečina vsak dan večja!

Strokovnjaki navadno priporočijo, da bolečino sami opišemo, vsak dan, na lestvici od nič do deset: nič do dve velja za ok, gremo naprej, dve do pet tole še zmorem, saj gre, če boli od pet do deset, pa pomeni takoj nehaj.

Če so običajne bolečine na tri, po vadbi pa jih ocenite na štiri, je to v merah normalnosti. Če so bolečine po vadbi ocenite sedem, pa nekaj z vadbo zagotovo ni bilo v redu! Najverjetneje ste pretiravali.

Idealno je, če bolečina po treningu na pet, in še bolje, če se zjutraj zbudi s trojko, kar se tiče bolečine. Ampak do manj lepega ni trea prav daleč: če je bolečina po treningu pet, zjutraj pa še vedno štiri ali pet, vsekakor pa nas boli bolj, kot sicer običajno zjutraj, nekaj ni bilo v redu, najbrž smo pretiravali, ustaviti se bo treba in sestopiti stopničko ali dve nazaj. Ne, ne odnehajte, le prilagodite se stanju, predvsem pa vadite z manj intenzivnosti.

Neki novi artritisi

Vadba z artritisom, da ali ne, je za m noge z bolečinami zaradi te bolezni večno vprašanje. Včasih so vadbo odločno odsvetovali, a se je to povsem spremenilo, in pri Ameriškem kolidžu za revmatologijo so zelo jasni:

-Telesna aktivnost je sestavljena iz vsakodnevnih opravil, tako poklicnih kot prostočasnih, na katere običajno vpliva artritis, zaradi česar je vadba ali načrtovana telesna dejavnost toliko pomembnejša.

-Vadba in artritis lahko in morata sobivati. Ljudje z artritisom, ki redno telovadijo, imajo manj bolečin, več energije, izboljšan spanec in boljše vsakodnevno delovanje.

-Začetek naj bo počasi z nekaj vajami z nizko intenzivnostjo in tak bo pomagal zagotoviti varen in uspešen program vadbe.

-Če imate več možnosti in lokacij za vadbo, vam ne bo dolgčas in to ponuja alternative v tistih dneh, ko se zdi, da je izhod iz hiše nemogoč.

Smernice Ameriškega kolidža za revmatologijo kažejo, da bi morala biti vadba eden glavnih nosilcev zdravljenja artroze kolka in kolena.

Zanimivo je, da raziskave kažejo, da je vadba s hudim artritisom varna. Ko so ljudje s hudim artritisom upoštevali preprosta pravila o bolečini, jo skoraj vse vadbe sklenili s sprejemljivo bolečino in bolečina se je po nekaj tednih zmanjšala!

Ni nujno treba pod nož

Izjemen je tudi podatek, da so z redno vadbo nekateri ljudje lahko preložili operacijo kolen, seveda, če so vadili dvakrat na teden in pod strokovnim nadzorom. Pomembno je bilo tudi, da so poskrbeli za primerno telesno maso! Tudi o tem smo v Poletu veliko pisali; manjša masa, manj pritiska na sklepe.

Z veseljem lahko zapišemo, da vadba - idealno je, da je strokovna vodena - prinese pomembno zmanjšanje bolečin, vendar pa je, kot smo že velikokrat omenili, tudi v tako vadbo vložiti precej napora in se pošteno preznojiti.

Še zlasti pri ljudeh, ki jih tarejo bolečine v kolku ali kolenu.