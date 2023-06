Znanstveniki so odkrili najcenejšo navado, ki podaljšuje življenje

Znanstveniki trdijo, da moramo za izboljšanje zdravja prehoditi vsaj 8000 korakov na dan. Ali je res tako, kaj se dogaja z našim telesom med hojo in kakšen tempo hoje je najboljši za naše srce?

Že od nekdaj so ljudje želeli standardizirati določene stvari in videti, koliko kozarcev vina lahko popijejo, koliko cigaret lahko pokadijo, kako daleč lahko hodijo ...

Seveda je kmalu postalo jasno, da so cigarete zelo škodljive, alkohol srednje škodljiv, hoja pa se je izkazala za verjetno najbolj zdrav in najcenejši način ohranjanja zdravja.

S pohodništvom dosežete ogromno različnih koristi za svoje telo. Zmanjšate tesnobo, stres, izboljšate delovanje srca in srčno-žilnega sistema, izboljšate delovanje kostnega sistema. Trenirate celotno telo, da bo bolje delovalo.

To ni nova stvar, stara je skoraj 60 let. Japonci so izdelali prve števce korakov, in da bi jih prodajali ter ljudem razložili, čemu služijo, so praktično raziskovali, koliko korakov zadostuje. Sčasoma je zgodba postala resnejša, z znanstvenim pristopom.

Raziskave so prinesle zanimive rezultate.

V raziskavi, kjer je 13 let sodelovalo 2000 ljudi, od tega jih je v tem obdobju 72 umrlo, je bilo dokazano, da so imeli tisti, ki so prehodili 10.000 korakov dnevno, 50 odstotkov manj možnosti za srčni infarkt kot tisti, ki so hodili manj.

Nato so naredili raziskavo s 50.000 ljudmi, ki je pokazala, da starejši od 60 let potrebujejo 8000 korakov, mlajši od 60 let pa med 8000 in 10.000 korakov, da zmanjšajo tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge neželene bolezni.

Ali se gospodinjska opravila štejejo kot hoja

Hoja traja od 30 do 45 minut, zato so pametni telefoni danes pomembni, saj lahko vidite, koliko korakov ste dejansko prehodili. Za nekoga s sladkorno boleznijo je hoja ključna terapija. Sporočilo vsem diabetikom je, naj hodijo vsak dan.

Sodobna znanost pravi, da tek ni tako zdrav, ko govorimo o nekoliko starejših ljudeh. Priporočljiva je zmerna hitrost, hitra hoja pa je morda najbolj zdrava možnost. Na ta način vključimo celoten organizem.