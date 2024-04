Je vsakodnevno tehtanje res nujno

Začetek našega ukvarjanja z rekreacijo mora biti spoznavanje naših zmogljivosti in telesa, torej smo povsem čisti in na začetku znamo eno nogo v skoku postavljati pred drugo in obratno.

Torej znamo, na primer teči in nismo zasičeni z vsemi mogočimi informacijami, ki krožijo v športno-rekreativnem svetu.

Ker je veliko takšnih, ki pretečejo 100 kilometrov v življenju in mislijo, da so poklicani na ta svet, da nam solijo pamet, kaj je dobro za naše telo in kaj ne. Podobno je pri dietah. Ena sama dieta ne more isto vplivati na vse ljudi, zato je najbolj pomembno, da poslušate svoje telo. Tudi pri teku, na primer.

Še več, napačne informacije in napotki vas lahko zaustavijo na poti, da postanete dober tekač.

Ogromno tekačev porabi veliko energije (fizične in psihične) zaradi tega mita. Nekateri pričakujejo, da bodo prišli v formo in ob tem izgubili nekaj odvečnih kilogramov.

Večina pa jih je razočaranih, ko stopijo na tehtnico in je številka na zaslonu višja, kot je bila prej. Od tistega trenutka dalje se v glavi odvija bitka.

Se vam sploh še splača? Zakaj bi tekel, če sem še pridobil kilograme. Sem tekel prepočasi? Nisem delal dovolj za moč? Sem tekel premalo?

Že ob pogovoru s kakšnih profesionalnim tekačem ali zdravnikom vam lahko odpre oči, saj morate poznati koncept pridobivanja mišične mase in zato je povsem normalno, da pridobite nekaj malega teže, ko začenjate z novo tekaško rutino.

Pametne elektronske naprave počasi, a zagotovo izpodrivajo navadne, analogne. Pri tehtnicah se je zgodilo kot pri telefonih. Saj se še spomnite tehtnic, ki so s sistemom vzmeti in kolesc zavrtele skalo do želene ali neželene številke? Take tehtnice še obstajajo, vendar jih malo kdo še kupi.

S pametno tehtnico se vam razširi vpogled v različne meritve, ki so seveda pomembne za zdravje. Da, pametna tehtnica izmeri tudi delež maščobe in vode v telesu, ne samo mišično maso, izmeri indeks telesne teže, srčni utrip in celo vaše trenutno počutje, in še in še ...

Pametna tehtnica ne pride prav samo sredi misije hujšanja, ampak tudi zaradi spremljanja zdravja in počutja nasploh. Lahko da ste dosegli idealno težo, zdaj hočete spremljati vse dostopne podatke o telesu. Zakaj pa ne, vse to pametne tehtnice pač ponujajo. Še več, povežete jo s pametnim telefonom in potem boste resnično v vsakem trenutku lahko preverili, kaj se dogaja z vašim telesom.

Športniki in pametne tehtnice so tesno povezani, drug brez drugega ne moreta. Športniki jih nosijo s seboj kot telefone ali prenosnike, povsod in vedno. Pravijo, da z njimi poslušajo svoje telo in ga malce tudi nadzorujejo.

Sklep o tehtanju

Svoj uspeh in napredek merite v tempu, kilometrih in hitrosti ter po tem, kako na vas stojijo obleke. Ne bodite naivni in preprosto tecite!