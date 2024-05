Zakaj se moramo izogibati pitju alkoholnih pijač?

»Presnova alkohola je močno individualna, zato je tudi odziv na enake količine alkohola zelo različen. Raziskave niso potrdile, da bi uživanje alkohola izboljšalo športne dosežke, prav nasprotno: pokazale so, da večje količine v noči pred tekmovanjem zmanjšajo telesne sposobnosti.« Je zapisala naša zdravnica Nada Rotovnik Kozjek.

Učinek alkohola, ki ga zaužijemo pred športom ali med njim, je odvisen od odmerka, ima pa številne poznane nevarnosti. Med največje spada povečano tveganje za razvoj hipoglikemije (nizkega krvnega sladkorja), pri čemer je zavrta tvorba glukoze v jetrih.

Zelo nevarna je tudi motena termoregulacija (uravnavanje telesne temperature), še posebno v povezavi z dehidracijo. Ker alkohol širi žile, je sicer odvajanje toplote dobro, vendar začne zaradi razširjenih žil pri dehidraciji zmanjkovati krvi za nemoteno delovanje možganov in drugih vitalnih organov, kar lahko vodi do nevarnih stanj in celo do kolapsa.

Izogibanje pitju alkoholnih pijač je priporočljivo iz več razlogov, ki vključujejo tako kratkoročne kot dolgoročne učinke na zdravje in splošno počutje. Tukaj je nekaj ključnih razlogov:

1. Zdravstveni problemi

Bolezni jeter: Prekomerno uživanje alkohola lahko povzroči bolezni jeter, kot so maščobna jetra, alkoholni hepatitis in ciroza.

Srčno-žilne bolezni: Alkohol poveča tveganje za visok krvni tlak, srčne napade in kap.

Rak: Redno uživanje alkohola je povezano z večjim tveganjem za različne vrste raka, kot so rak na dojkah, jetrih, ustih, grlu in požiralniku.

Težave s prebavili: Alkohol lahko povzroči gastritis, razjede in pankreatitis.

2. Duševno zdravje

Depresija in anksioznost: Alkohol lahko poslabša simptome depresije in anksioznosti ter poveča tveganje za razvoj teh motenj.

Odvisnost: Alkohol je lahko zelo zasvojljiv in vodi v alkoholizem, ki je kronična bolezen s številnimi negativnimi posledicami za posameznika in njegovo okolico.

3. Družbeni in vedenjski problemi

Nesreče in poškodbe: Uživanje alkohola povečuje tveganje za nesreče, padce, prometne nesreče in druge poškodbe.

Nasilje: Alkohol je pogosto povezan z nasilnim vedenjem, vključno z družinskim nasiljem in kriminalnimi dejanji.

Socialne in poklicne težave: Prekomerno uživanje alkohola negativno vpliva na odnose z družino in prijatelji, povzroča težave na delovnem mestu in vodi v socialno izolacijo.

4. Učinki na kognitivne sposobnosti

Kratkoročni učinki: Alkohol lahko zmanjša zmožnost presoje, koordinacije in reakcijskega časa, kar vodi do nepremišljenih dejanj in tveganih situacij.

Dolgoročni učinki: Dolgotrajno uživanje alkohola lahko povzroči trajne poškodbe možganov, zmanjšanje kognitivnih sposobnosti in težave s spominom.

5. Finančni stroški

Zdravstveni stroški: Zdravljenje bolezni, povezanih z alkoholom, je lahko zelo drago.

Osebni stroški: Redno nakupovanje alkoholnih pijač lahko predstavlja velik finančni zalogaj in vodi v finančne težave.

Zaradi vseh teh razlogov je izogibanje pitju alkoholnih pijač pomembno za ohranjanje zdravja, dobrega počutja in splošne kakovosti življenja.

Kaj pa pivo po vadbi ali tekmi?

To vprašanje ima veliko »dimenzij«. Okus piva po fizičnem naporu je velikokrat prijeten. To je za marsikoga zadosten razlog za pitje in ga drugi ne zanimajo, a teh je kar veliko. In sicer proti pitju.

Alkohol, ki ga zaužijemo po naporu, se zelo hitro absorbira in ima bolj izražene učinke, tudi stranske. Težava je lahko še posebno, če nas čaka še vožnja domov, mi pa smo že »malo v rožicah«, kar po navadi ob enaki količini pijače nismo.