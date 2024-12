Je putika res bolezen bogatih ljudi

Gre za obliko artritisa, ki je posledica nalaganja kristalov sečne kisline v sklepih, kar povzroča močne bolečine, otekline in rdečico.

Pogosto se povezuje s prehranjevalnimi navadami in življenjskim slogom, kar je prispevalo k mitu, da gre za bolezen bogatih ljudi. Vendar ali je ta oznaka upravičena?

Zgodovinska povezava z razkošjem

V preteklosti so putiko pogosto imenovali bolezen kraljev ali bolezen bogatih, saj je bila pogostejša pri ljudeh iz višjih družbenih slojev.

Razlog za to je bilo uživanje hrane, ki je bila takrat luksuzna: rdeče meso, morski sadeži, bogate omake in alkohol, predvsem vino in pivo. Takšna prehrana povečuje raven sečne kisline v krvi, kar povečuje tveganje za razvoj bolezni.

Po drugi strani so si revnejši sloji privoščili predvsem preprosto prehrano z manj mesa in več zelenjave, kar jih je vsaj deloma ščitilo pred to boleznijo.

Sodobna realnost

Danes se putika ne omejuje več na bogate, saj so živila, ki povečujejo tveganje, dostopna širokemu krogu ljudi. Poleg prehrane k razvoju bolezni prispevajo tudi drugi dejavniki, kot so:

Debelost : Prekomerna telesna teža poveča proizvodnjo sečne kisline in zmanjša njeno izločanje.

: Prekomerna telesna teža poveča proizvodnjo sečne kisline in zmanjša njeno izločanje. Genetika : Družinska zgodovina bolezni igra pomembno vlogo.

: Družinska zgodovina bolezni igra pomembno vlogo. Druga zdravstvena stanja : Visok krvni tlak, sladkorna bolezen in bolezni ledvic povečujejo tveganje za putiko.

: Visok krvni tlak, sladkorna bolezen in bolezni ledvic povečujejo tveganje za putiko. Zdravila: Nekatera zdravila, kot so diuretiki, lahko povečajo raven sečne kisline.

Mit ali resnica?

Čeprav zgodovinsko povezovanje putike z bogatimi ljudmi ni povsem neutemeljeno, je danes ta oznaka zastarela, a se še vedno omenja vsakič, ko je govora o njej. Bolezen je povezana z življenjskim slogom in genetiko, ne glede na družbeni status.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se pojavnost putike povečuje po vsem svetu, kar je delno posledica vse bolj razširjene zahodne prehrane in življenjskih navad.

Preprečevanje in zdravljenje putike

Za preprečevanje putike je ključen zdrav življenjski slog. Priporočljivo je omejiti uživanje hrane, bogate s purini (rdeče meso, morski sadeži), zmanjšati vnos alkohola, vzdrževati zdravo telesno težo in piti dovolj tekočine. Če se bolezen razvije, jo je mogoče obvladovati z zdravili za zmanjšanje sečne kisline in s protivnetnimi sredstvi.