Fige obožujemo in kmalu bodo zrele. Za kaj vse so dobre?

Ne glede na to, ali jih jemo sveže ali posušene, športni rekreativci ne moremo brez fig. In resnično pomagajo pri lajšanju nekaterih zdravstvenih težav.

Ste vedeli, da se fige uporabljajo tudi v ljudskem zdravilstvu za zdravljenje zobobola, vnetega grla, oteklin, razjed, bradavic in kašlja? Z razlogom so jih izjemno cenili že v starem Rimu in Grčiji.

Fige, sveže ali suhe, so izjemno bogate z antioksidanti, vsebujejo vitamine A, B, C, E in K ter minerale magnezij, cink, selen, baker, železo, kalij in kalcij ter lutein in karoten.

Zanimivo je tudi, da suhe fige vsebujejo do trikrat več magnezija kot sveže in so priporočljive za tiste, ki trpijo zaradi tesnobe, predmenstrualnega sindroma in slabe koncentracije.

Z njihovim uživanjem boste dodatno okrepili svoj imunski sistem in telo oskrbeli s pomembnimi hranili.

Vendar pa je sadež bogat tudi z naravnim sladkorjem, zato ne pretiravajte, če imate sladkorno bolezen ali pazite na svojo težo.

Zdravstvene koristi fig

Odlično naravno zdravilo za prebavo

Fige so odlične za prebavo. Zaprtja se lahko znebite tako, da zaužijete le nekaj fig na dan. To sploh ni presenetljivo, saj gre za sadje z največ vlakninami, ki je še posebej bogato s topno vlaknino pektinom.

Poleg tega, da jih lahko pri slabi prebavi in ​​zaprtju uživate same (sveže ali posušene), jih lahko kombinirate tudi s suhimi slivami, ki so prav tako odlične za prebavo.

Nekaj ​​suhih fig in sliv damo v 2 dl vode in pustimo stati do jutra. Naslednji dan popijte tekočino in pojejte sadje. Zares odličen recept za dobro črevesno peristaltiko.

Fige v oljčnem olju

Suhe fige lahko namočite v oljčno olje in jih hranite v hladilniku 40 dni. Potem jih zaužijete pred obrokom. To naravno zdravilo je odlično ne le pri zaprtju, ampak tudi pri astmi, bronhitisu in slabokrvnosti.

Pomagajo pri ledvičnih kamnih

Uživanje fig se priporoča tudi tistim, ki imajo ledvične kamne. 6 svežih fig damo v 2 dl vode in zavremo. Jejte kuhane fige vsak dan en mesec. To bo pomagalo razgraditi ledvične kamne.

Zmanjšajo tinitus

S figami lahko ublažimo neprijetno težavo šumenja v ušesih. Zmečkajte 200 g fig in jih zmešajte z 20 g mletih gorčičnih semen. Maso namažite na gazo in jo položite na uho.

Uporabljajo se pri zdravljenju ran in opeklin

Posušene fige pomagajo pri celjenju ran in opeklin. Suho figo skuhamo v vodi ali mleku in jo, ko se nekoliko ohladi, prerežemo in položimo na opeklino ali rano. Če je rana večja, uporabimo več fig.

Pomagajo odstraniti kurja očesa in bradavice

Za odstranjevanje bradavic in kurjih očes se največkrat uporablja mlečni sok, ki izteče, ko odtrgamo svežo figo ali list. Za to pa lahko uporabimo tudi sveže fige.

Svežo figo zvečer razrežete in z notranjo stranjo položite na kurje oko. Zavežite z robčkom ali gazo in pustite delovati do jutra. Naslednji dan odstranite gazo in potopite stopalo v vročo vodo za približno 10 minut.

Čez eno uro poskusite odstraniti kurje oko. Če ne deluje takoj, postopek ponavljajte več noči.

S figovim mlečnim sokom lahko redno mažete kurja očesa ali bradavice, ki naj bi čez nekaj časa odpadle same.

Zmanjšujejo tveganje za maligna obolenja

Zaradi obilice antioksidantov fige delujejo tudi proti škodljivemu delovanju prostih radikalov v telesu. Z njihovim uživanjem lahko zmanjšate tveganje za nastanek tumorjev in raka na prostati, dojkah, koži, pljučih in debelem črevesu.

Ko je sezona, zaužijte več svežih fig na dan, pozimi pa posušene fige, ki so prav tako bogate z vitamini in minerali.

Pomagajo pri vnetem grlu in kašlju

Suha figa lahko lajša vneto grlo in kašelj. V mešalniku zmešajte nekaj suhih fig z malo medu. Ko imate kašelj ali pekoč občutek v grlu, posesajte majhno količino te mešanice.