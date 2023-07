Tista demenca na A, saj veste. 21 znakov, da ste dementni

Alzheimerjeva bolezen ni običajen del staranja. Je uničujoča motnja možganskih živčnih celic, ki poslabša spomin, mišljenje in vedenje.

Ob diagnozi demence pri ljubljeni osebi ste lahko prestrašeni in preobremenjeni. Če natančno veste, katere ukrepe je treba izvesti pri težavah s spominom, se znebite večine stresa in ugibanj.

A ostaja dejstvo, da alzheimerjeva bolezen, najpogostejša oblika demence, prizadene na milijone življenj po vsem svetu, saj bolnike oropa spomina in sposobnosti razmišljanja.

Zgodnji simptomi

Pri Alzheimerjevi bolezni je prepoznavanje zgodnjih znakov ključnega pomena za pravočasno posredovanje in učinkovito zdravljenje.

Alarm je sprememba v sposobnosti delovanja osebe. Ko pacient pride k zdravniku, je to običajno zato, ker so družina in prijatelji opazili nenavadno ali skrb vzbujajoče vedenje, ne le težave s spominom.

Če pri sebi ali ljubljeni osebi opazite katerega od zgodnjih opozorilnih znakov Alzheimerjeve bolezni, zlasti če jih je več, se obrnite na svojega primarnega zdravnika.

Izguba spomina

Težave s spominom običajno eden od prvih znakov bolezni. Najpogostejši simptom zgodnje Alzheimerjeve bolezni je nedavna okvara spomina. Ljudje, ki imajo običajno poslabšanje spomina - ali poslabšanje spomina, ki se pojavlja pri staranju -, se običajno v nekaj minutah spomnijo, kaj so pozabili.

Težave, ki kar ostajajo

Alzheimerjeva bolezen lahko vpliva na človekovo sposobnost oblikovanja in upoštevanja načrta ali reševanja težav. Enostavna opravila, kot sta upoštevanje recepta ali plačevanje računov, so zahtevna.

Ti in zdaj -ali res?

Človek z zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni pogosto izgubi občutek za datume, letne čase in potek časa. Težave ima tudi z razumevanjem, kje je in kako je prišel tja.

Oči in prostor

Bolezen lahko vpliva na vidno zaznavanje, zaradi česar imajo težave pri ocenjevanju razdalj in določanju barv ali kontrastov. To lahko povzroči težave pri branju, vožnji ali orientaciji v znanem okolju.

Presojanje kot težava

Človek s to boleznijo ima lahko spremembe v sposobnostih presoje ali odločanja. Sprejema lahko slabe finančne odločitve, zanemarja osebno higieno ali manj skrbi za urejenost in videz.

Iskanje samote

Alzheimerjeva bolezen v zgodnji fazi lahko povzroči opazne spremembe v socialnem vedenju. Posamezniki se lahko začnejo umikati iz družabnih dejavnosti, hobijev in pogovorov ter kažejo manjše zanimanje za nekoč priljubljene stike.

Spremembe razpoloženja in osebnosti

Bolezen lahko povzroči spremembe v razpoloženju in osebnosti, kar vodi v povečano razdražljivost, tesnobo ali depresijo. Ljudje se lahko hitro razburijo, postanejo sumničavi ali kažejo neobičajna nihanja razpoloženja.

Govor in pisanje kot problema

Alzheimerjeva bolezen: izražanje misli, spremljanje pogovora ali vključevanje v pogovor lahko postanejo izziv za osebe z Alzheimerjevo boleznijo. Težko najdejo prave besede ali sledijo toku misli.

Duševna zmedenost

Pri osebah z Alzheimerjevo boleznijo sta pogosti zmedenost in dezorientiranost, zlasti v neznanem ali zapletenem okolju. Pozabijo lahko svojo lokacijo, trenutni datum ali namen znanih predmetov.

Napadalnost in nervoza

V nekaterih primerih lahko Alzheimerjeva bolezen povzroči povečano agresivnost, nemir ali razdražljivost. To lahko posameznika in njegove skrbnike vznemirja, zato sta potrebna potrpežljivost in razumevanje.

Ko je huje ...

Priča slabšanju zdravja ljubljene osebe zaradi Alzheimerjeve bolezni je lahko čustveno zahtevna pot. Ko bolezen napreduje od zgodnjih faz, postanejo simptomi Alzheimerjeve bolezni bolj izraziti, zato je potrebna večja podpora in specializirana oskrba.

Še manj spomina

Izguba spomina postaja vse hujša in ne zajema le nedavnih dogodkov, temveč tudi pomembne vidike osebne zgodovine ter prepoznavanje družine in prijateljev.

Povedal bi, a ne zmorem

Izražanje misli in razumevanje pogovora postajata vse težja. Posamezniki lahko težko najdejo besede, sledijo razpravam ali začnejo govoriti povezano.

Zmedenost in dezorientiranost

Pri zmerni do hudi Alzheimerjevi bolezni pogosto pride do povečane zmedenosti in dezorientiranosti. Posamezniki lahko težko prepoznajo znano okolico, vključno s svojim domom ali sosesko.

Težave pri opravljanju osnovnih nalog

Vsakodnevna opravila, kot so oblačenje, kopanje in nega, postajajo vedno težja. Posamezniki lahko za varno opravljanje teh dejavnosti potrebujejo pomoč ali nadzor.

Obnašanje in razpoloženje kot aprilsko vreme

Spremembe v vedenju in razpoloženju lahko postanejo izrazitejše. Pri posameznikih se lahko pojavijo povečana tesnoba, vznemirjenost, agresivnost ali apatija. Pojavijo se lahko tudi motnje spanja in nočno tavanje.

Halucinacije in blodnje

Nekateri posamezniki z napredovalo Alzheimerjevo boleznijo lahko doživljajo halucinacije, vidijo ali slišijo stvari, ki jih ni, ali razvijejo neutemeljena prepričanja ali sume (blodnje).

Hujšanje in slabo zdravje

Z napredovanjem bolezni lahko pride do nenamerne izgube telesne teže in poslabšanja splošnega telesnega zdravja. Pojavijo se lahko težave pri prehranjevanju, požiranju in usklajevanju gibov.

Bližnjih ni več

Zaradi hude Alzheimerjeve bolezni lahko pride do nezmožnosti prepoznavanja bližnjih družinskih članov in prijateljev. To lahko prizadene tako posameznika kot njegove bližnje.

Sam sebi povsem preveč

Posamezniki lahko postanejo popolnoma odvisni od drugih pri vsakodnevnih opravilih, vključno s hranjenjem, straniščem in gibanjem.

Misli, ki ne gredo več

Upad kognitivnih funkcij postane zelo izrazit in vpliva na več področij mišljenja, vključno s spominom, pozornostjo, sposobnostjo reševanja problemov in sklepanja.

Strokovnjaki nam svetujejo takole: »Naučite se, kako razviti neprebojne možgane, ki bodo ostali zdravi leta in celo desetletja.