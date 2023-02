Evo, koliko časa lahko pijete vodo iz odprte plastenke

Obstaja vrsta situacij, v katerih boste prisiljeni dlje časa hraniti vodo, piše livestrong.com. Na primer, ko pakirate vodo za humanitarno pomoč za ranljivo prebivalstvo, ki ga je prizadela naravna nesreča, ali jo shranjujete za prihodnost, ko bo vode malo, morate vedeti, kako jo varno shraniti, da bo čim dlje ostala sveža. kolikor je mogoče.

Pred shranjevanjem je dobro vedeti, ali imajo nekatere vrste vode rok uporabe in koliko časa jih lahko hranimo odprte oziroma uživamo.

Voda iz pipe

Agencija za varstvo okolja skrbi za čisto pitno vodo, ki jo dobimo iz pipe. Pravzaprav vodovodi zagotavljajo pitno vodo za 90 odstotkov ljudi v določeni državi.

Ustekleničena voda

Obstajajo štiri vrste ustekleničene vode: Mineralna voda – izvira iz podzemlja in vsebuje naravne minerale. Izvirska voda - izvira iz podzemne tvorbe in se zbira pri izviru ali skozi jašek v zemlji. Voda iz vodnjaka – voda, ki prihaja iz luknje v zemlji in nato vstopi v vodonosnik. Voda iz arteškega vodnjaka – voda, ki se zbira iz vodnjaka, ki se dotika vodonosnika. Tlak v vodonosniku (arteški tlak) potiska vodo nazaj na površje.

Deževnica

Pitje deževnice se zaradi klic in drugih možnih onesnaževalcev odsvetuje, a se je izkazalo, da je uporabna za druge namene – zalivanje rastlin, kopanje.

Ali ima ustekleničena voda rok uporabe?

Tehnično ni znano, da ima ustekleničena voda rok uporabnosti, vendar je vseeno ne pijte iz stare steklenice. »Voda sama po sebi nima roka uporabnosti, vendar se material, ki vsebuje vodo, lahko pokvari in vanjo sprosti onesnaževalce,« pravi dietetik Andrew Akafong. In dietetičarka Abigail Thomas se strinja: »Voda nima roka uporabnosti, ampak skozi elemente, ki jo obdajajo, spremeni kemikalije, ki so v njej,« pravi in ​​nadaljuje: »Voda nima roka uporabnosti , ampak embalaža, v kateri je shranjena, neposredno vpliva na vodo.«

PET

Voda, ki se prodaja v polietilen tereftalatu (PET), je označena s številko 1 na dnu plastenke. Raziskave kažejo, da lahko PET deluje kot endokrini motilec, vendar je za potrditev te ugotovitve potrebnih več študij. Študija iz novembra 2021 je pokazala, da koncentracija kemikalij ni dovolj visoka, da bi predstavljala nevarnost za zdravje ljudi.

BPA

Druga stvar, na katero morate biti pozorni, je vnos mikroplastike in njenih kemikalij. »Primer je uporaba bisfenola A (BPA) pri proizvodnji polikarbonatne plastike,« pravi Akapong in dodaja, »kontaminacija BPA v ustekleničeni vodi vključuje segrevanje materiala ali nenehno praskanje in hrapavost steklenice. BPA velja za hormon, ki moti endokrini sistem.«

Študija iz avgusta 2022 v Ecotoxicology and Environmental Safety je proučevala koncentracijo BPA v krvi pri 1093-ljudeh in ugotovila, da imajo ljudje z višjo ravnjo BPA v krvnem obtoku tudi spremembe lipidnih markerjev, vključno z zvišanimi ravnmi trigliceridov in LDL (slabega) holesterola, dejavnik tveganja bolezni srca.

Številni proizvajalci so prav iz tega razloga odstranili BPA iz svojih izdelkov.

Ali ima voda iz pipe rok uporabnosti?

Za razliko od ustekleničene vode, ki jo najdemo v trgovini, je treba vodo iz pipe zamenjati vsakih 6 mesecev. Voda iz pipe se lahko hrani do 6 mesecev z minimalnim tveganjem za neželene stranske učinke, če je pravilno shranjena.

Kako varno shraniti vodo?

Za varno shranjevanje vode kupujte ustekleničeno vodo in je ne odpirajte, dokler je ne želite uporabiti. Priporočljivo je, da ustekleničeno vodo hranite na hladnem in suhem mestu, stran od gospodinjskih kemikalij, če je ne boste kmalu uporabljali. To bi pomenilo, da puščanje steklenice ali plastenke, v razgretem avtu poleti ali v kleti in garaži, polni vlage, zagotovo ni zaželeno, saj se embalaža v takih razmerah hitreje pokvari.