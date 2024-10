Donald Trump je načrtoval kolesarsko dirko, večjo od Tour de France (VIDEO)

Spomin na leto 1989 je med ljubitelji kolesarstva še dokaj svež. Še najbolj zato, ker se je tistega leta na dirki po Franciji zgodila najmanjša razlika med zmagovalcem in drugo uvrščenim.

Po 21. dneh in po skoraj 4.000 prekolesarjenih kilometrih je bila med njima razlika zgolj 8 sekund. Američan je prehitel Francoza.

Na drugi strani sveta so intenzivno razmišljali, kako narediti kolesarsko dirko, ki bi bila večja od samega francoskega Toura! In to v najkrajšem možnem času.

Takrat še mladostni in zelo bogati Donald Trump je prišel na idejo, da bi naredili kolesarsko dirko, ki bi imela na začetku vsaj tako visok denarni sklad, kot ga ima francoski Tour, potem pa bi z leti ta sklad zrasel v take višave, da bi kolesarji hitro pozabili, kdaj se vozi francoska pentlja.

Donald Trump je bil namreč prepričan, da je Tour zato tako slovit, ker tam kolesarji zaslužijo največ. Tudi samo zgodovino se da kupiti, le denarni sklad dvignite v nebo, je govoril.

Dirka po Franciji obstaja že od leta 1903 in do danes se jih je zvrstilo kar 111, samo med obema svetovnima vojnama so mirovala kolesa najboljših kolesarjev na svetu.

Dirka je dobila ime

Tour De Trump! Ko je Donald slišal, kakšno ime so predlagali za novo dirko, je zarobantil, da to je pa nemogoče, da bo medijsko likvidiran takoj, ko ime pride v javnost.

Pa vendar je popustil in postal glavni sponzor, nekoliko mu je v pomoč priskočilo partnersko podjetje Packer. Tvoje ime, priimek, je tako močno v svetu, da bo to magnet in ne Tour De USA ali Tour de Jersey, kot so na začetku hoteli.

Donald takrat še ni vedel, da bo čez nekaj desetletij predsednik Združenih držav Amerike. Niti ni mogel vedeti, ker če je kaj sovražil, je bila to politika.

Nagradni sklad prve dirke leta 1989, ki je imela 10 etap in je potekala po Srednjeatlanskih državah znotraj območja ZDA, točneje med Novo Anglijo in državami Južnega Atlantika, je bil kar 250 tisoč ameriških dolarjev plus dodatnih 50 tisoč za zmagovalca kot bonus.

To pa je bilo že zelo blizu denarnemu skladu francoske pentlje. Zbralo se je nekaj vrhunskih kolesarjev, saj so bili prepričani, da nikjer drugje ne morejo zaslužiti toliko denarja za tako malo etap.

Na prvi dirki je zmagal Norvežan Dag Otto Lurittzen iz ameriškega moštva 7- eleven. Naslednje leto pa je zmagal odlični Mehičan, član slovitega evropskega moštva PDM.

To, da je dirko dobil Mehičan Raul Alcala, Donaldu ni bilo prav nič všeč. Potem, ko je ugotovil, da sta obe dirki čisti finančni fijasko, je svoje sponzorstvo in organizacijo preklical.

Na dirki Tour de Trump so prav tako podeljevali rumeno majico za vodilnega v skupnem seštevku. FOTO: Arhiv Polet Delo

Dirka se je preimenovala v Tour Du Pont in je tako skupaj s Trumpovim tourom preživela celih osem let. Zmagovalci so postali sama zveneča imena svetovnega kolesarstva, kot so: Erik Breukink, Greg Lemond, Lance Armstrong je zmagal predzadnjo in zadnjo leta 1995 in 1996.

Trump med takratnimi zvezdniki kolesarstva. FOTO: Arhiv Polet

Donald Trump je v uradni izjavi dejal, da se umika iz kolesarstva zaradi finančnih težav svojega podjetja. Packer je vseskozi trdil, da je bil Trump izvrsten poslovni prijatelj, da je imel točno vizijo glede dirke, da pa so vsi skupaj imeli smolo, ker je v tistem obdobju imel prve resne finančne težave, probleme s takratno soprogo in škandale povezane s slavo cele družine.