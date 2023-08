Domači energijski napitki, ki jih zlahka naredimo sami

Naravni napitki lahko pripomorejo k večji učinkovitosti treninga, pa tudi k hitri regeneraciji po treningu.

Poleg vode, brez katere se vadbe zagotovo ne bi smeli lotiti, strokovnjaki svetujejo, da je dobro pojesti nekaj sladkega, v majhnih količinah.

Nekateri naravni napitki vam lahko na primer pomagajo pri boljši vadbi, povrnitvi energije z dobro hidracijo in hitrejšem okrevanju po težki vadbi. Tukaj je nekaj primerov nekaterih domačih energijskih napitkov, ki jih lahko preprosto pripravite doma.

Energijska pijača s kokosom in spirulino

Ta popolnoma naravna, izotonična energijska pijača je polna elektrolitov, glukoze, beljakovin, aminokislin, magnezija in vitaminov B, zaradi česar je odlična športna pijača za boljšo hidracijo, obnavljanje energije in večjo vzdržljivost. Priročno je tudi to, da ima malo sestavin, je enostavna za pripravo in ne vsebuje umetnih barvil, sladil ali potencialno škodljivih sestavin.

Sestavine:

1 – 2 skodelici kokosove vode,

1/2 čajne žličke spiruline v prahu.

Priprava:

Kokosovo vodo natočite v kozarec ali v svojo športno plastenko. Dodajte spirulino in dobro premešajte ali pretresite, da se spirulina pomeša tekočino.

Če je okus spiruline za vas močan in preintenziven, raztopite eno 500 mg tableto v polnem kozarcu kokosove vode. Spirulina je enocelična modrozelena alga v obliki spirale, ki je odlična za čiščenje telesa toksinov, poleg tega pa vsebuje velike količine železa, vitaminov, aminokislin in klorofila, najdete pa jo v dobro založeni trgovini z zdravo hrano.

Smuti iz pomaranče in lanu

Odlična izbira za tiste, ki imajo težave s krči in morajo spremljati raven sladkorja v krvi pred in med treningom. Ta domači napitek je poln kalija, magnezija, folata in vitaminov B ter bo mišicam pomagal učinkoviteje uporabljati beljakovine, vašemu telesu pa bo dal nekaj ur enakomerne energije. Aktivni športniki morajo to pijačo piti počasi, da povečajo absorpcijo tega posebnega sklopa kombiniranih sestavin.

Sestavine:

1/2 skodelice filtrirane vode,

5 olupljenih pomaranč,

malo hladno stiskanega lanenega olja

Priprava:

Vse sestavine zmešamo in zmiksamo v blenderju, dokler zmes ne postane popolnoma gladka in kompaktna. Zaželeno je, da ga nosite in uživate iz steklenice ali iz dobro opranega bidona.

Osvežilna pijača iz jabolčnega kisa

Ta napitek je prava energijska bomba in je zato namenjen tako rekreativnim kot aktivnim športnikom. Bogat je s fosforjem, magnezijem in vitamini B-1, B-2 in B-6. Kombinacija teh hranil bo telesu pomagala bolje izkoristiti zaloge energije, sladkorja in ogljikovih hidratov, pomagala pa bo tudi skrajšati čas okrevanja po treningu, saj bodo mišice učinkovito obnavljale zaloge porabljene energije. Kalij bo preprečil mišične krče med in po treningu ter pripomogel k hitrejšemu okrevanju.

Sestavine:

2 skodelici filtrirane vode,

2 čajni žlički nepasteriziranega surovega jabolčnega kisa

2 žlički agavinega ali javorjevega sirupa (na voljo v trgovinah z zdravo hrano)

Priprava:

Vse sestavine zmešajte, premešajte in prenesite ter zaužijte v kozarcu ali športni steklenici. Ljudem s sladkorno boleznijo priporočamo, da sladke dodatke nadomestijo s kokosovim sladkorjem in se pred uživanjem posvetujejo s strokovnjakom za prehrano, da preprečijo inzulinske skoke.

Bananin in pšenični smuti

Obilica beljakovin in magnezija, ki bosta izboljšala presnovne procese, skupaj s kalijem in kompleksom vitaminov B v tem smutiju bo pomagala telesu, da kar najbolje izkoristi hranila za večjo učinkovitost mišic in večjo moč.

Sestavine:

2 skodelici filtrirane vode,

žlica mlete pšenice (polnozrnate),

3 velike, zrele banane

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v blenderju in mešajte, dokler zmes ni popolnoma gladka. Velja enak način shranjevanja in uživanja kot pri prejšnjih pimerih.