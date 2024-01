Dieta glede na krvno skupino. Je to pravi pristop?

Pred dobrimi 30 leti je ameriški naturopat dr. Peter D’Adamo izdal knjigo, ki je bila prevedena v več kot 50 jezikov. Do danes so jih prodali že več kot sedem milijonov.

V knjigi in tudi drugih člankih je razkrival teorijo, da naj bi se za izboljšanje zdravja in izgubo odvečne telesne teže morali prehranjevati glede na svojo krvno skupino.

Ustanovil je celo kliniko, ki ponuja takšne in drugačne programe prehrane in zdravljenja.

Katere so štiri krvne skupine in v čem se razlikujejo?

Poznamo štiri osnovne krvne skupine: A, B, AB in O. Vsaka krvna skupina ima specifične antigene in značilnosti. Ljudje s krvno skupino A naj bi se na primer bolje počutili na vegetarijanski prehrani, ljudje s krvno skupino O pa naj bi uživali več živalskih beljakovin.

Katera živila so za posamezno krvno skupino priporočljiva in katera se izogibati?

Glede na prehranjevalni pristop glede na krvno skupino obstajajo določena živila, ki so priporočljiva in se jim je pri vsaki skupini treba izogibati.

Ljudem s krvno skupino A na primer svetujejo, naj uživajo več sadja in zelenjave, izogibajo pa se mesu. Po drugi strani pa ljudem s krvno skupino O priporočajo uživanje več mesa in izogibanje žitom.

D'Adamo trdi, da se je z velikimi selitvami ljudi v naši zgodovini pojavila krvna skupina B, značilna za nomade in rejce goveda. Njihova prehrana je bila bogata z mlečnimi izdelki, mesom in jajci, zato bi morali ljudje s krvno skupino B jesti in uživati ​​veliko sadja in zelenjave, izogibati pa se morajo žitaricam.

Sčasoma, pravi D'Adamo, je krvna skupina AB nastala z mešanjem populacij, ki so imele krvno skupino A in B, zato bi morala današnja prehrana ljudi s krvno skupino AB združevati omenjeni dve dieti, vključno z ribami in morskimi sadeži.

Ali obstajajo znanstveni dokazi, ki podpirajo dieto po krvni skupini?

Čeprav obstaja več študij, ki so raziskovale to temo, večina znanstvenih raziskav ne podpira teze o povezavi med krvno skupino in optimalno prehrano. Mnoge od teh študij so majhne in nezadostno raziskane, zato so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev ali ovržbo veljavnosti te teorije.

Ali ima prehrana po krvni skupini koristi?

Nekaterim ljudem lahko dieta po krvni skupini prinese določene koristi, kot je izguba teže ali izboljšanje prebavnega sistema. Vendar so te koristi lahko posledica spremembe v prehrani in ne nujno živil, specifičnih za krvno skupino.

Ali obstajajo tveganja ali slabosti prehrane po krvni skupini?

Ena od glavnih pomanjkljivosti diete po krvnih skupinah je pomanjkanje jasnih znanstvenih dokazov, ki bi podpirali to metodo. Poleg tega lahko prehranske omejitve glede na krvne skupine vodijo do pomanjkanja določenih hranil ali ustvarjanja neuravnoteženega jedilnika.

Dieta po krvnih skupinah je eden izmed mnogih prehranjevalnih pristopov, ki vzbujajo pozornost. Čeprav ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi podprli to metodo, bodo nekateri ljudje morda opazili določene prednosti.

Vsekakor je pomembno, da se pred odločitvijo o prilagoditvi prehrane glede na krvno skupino posvetujete z zdravnikom ali nutricionistom.