Nasveti za začetnike v športni rekreaciji, še posebej za tiste, ki hočete shujšati

Znanstveno je dokazano, da telesna lepota pozitivno vpliva na vse vidike življenja, tako osebnega, romantičnega, tudi poslovnega.

Vsak človek je unikat – od telesa, hormonov in delovanja organizma, zato moramo biti pri vadbi pozorni na vse to, da bi bili fizično zadovoljni, še posebej, če hočemo shujšati.

Trije nasveti, ki pripomorejo k boljši motivaciji za začetek vadbe:

1. Vse več ljudi se odloča za kardio vadbo, brez vadbe za moč. To ni rešitev.

Kardio vaje bodo pomagale, vendar ne bodo in ne morejo nadomestiti dodatne vadbe (npr. v fitnesu ali doma), ki krepi mišično muskulaturo in daje osnovo za kakršno koli nadaljnjo aktivnost. Brez zgrajenih mišic, ki so narejene iz kombinacije kardio vadbe in vadbe za moč, ne boste imeli podlage za nadaljnje delo.

2. Prehrana ni vedno rešitev sama po sebi, treba jo je prilagoditi. Ko telovadite, morate jesti.

Poskusite se zdravo prehranjevati. Na jedilnik dajte beljakovine, ogljikove hidrate, ki so bistveni za normalno delovanje telesa. S takšno »dieto« boste imeli urejeno hormonsko ravnovesje telesa in se boste dobro počutili.

Ko trenirate, boste morali povečati obroke, kar pomeni tri obroke na dan in do tri prigrizke. Izogibajte se mešanju več vrst sadja ali ogljikovih hidratov in beljakovin.

Po treningu, je najboljše zaužiti le beljakovine, ki povečajo mišično maso in obnovijo delo mišic ter jih tako pripravijo na nov trening. Sem spadajo jajca, žitarice in ovseni kosmiči.

Če se želite znebiti maščobe, ki povzroča holesterol in visok krvni tlak, maščobe na trebuhu, pa tudi usedlin na notranjih organih, iz prehrane popolnoma izločite te ogljikove hidrate, oziroma »beli strup«: beli kruh, beli sladkor, alkohol in sladkarije.

V trgovinah lahko najdete izdelke s predpono: zdravo, 0 odstotkov sladkorja, 100 odstotno naravno, brez aditivov in konzervansov ... Pazljivo preverite te izdelke, saj večina vsebuje nekaj, kar je vašemu telesu škodljivo.

Če želite shujšati, morate slediti dieti z rednim vnosom beljakovin in nizkim vnosom ogljikovih hidratov.

Obvezen je reden vnos vode v telo brez kofeina, alkohola in drugih substanc. Brez zadostne količine vode bi naše telo dehidriralo in ne bi moglo normalno delovati, kaj šele telovaditi.

Če želite postati fit, tecite

Na začetku raje izberite hitro hojo, ker so možgani veliko bolj sposobni sprejeti, da hodite hitro, kot da tečete. Vse vrste dodatkov, kot so glasba, vizualizacija stvari, so lahko dodatna motivacija.

Kombinacija funkcionalnih vadb, kardio aktivnosti, počitka in kontinuitete pri vsem tem, bo poskrbela, da boste videti boljši, lepši in zadovoljni v vseh pogledih. S pametnim telefonom ste danes lahko sam svoj trener. Na internetu je mogoče najti različne vaje, pa tudi cela predavanja na to temo.

Oglejte si, kako to počnejo najboljši, in naredite to sami. Pomembna je pravilna tehnika, ne hitrost ali dolžina vadbe. Obstajajo različne aplikacije, kot so Runkeeper, Roadbike, Runistic, ki vam bodo pomagale imeti vpogled v vse vaše vadbe. Ne vzame veliko časa, svoje telo pa boste počasi, a zanesljivo spravili v zavidljivo formo.

Počitek in okrevanje

Da naše telo lahko telovadi, mora biti spočito. Privoščite si poleg teh 6-8 ur spanja še pol ure popoldanskega spanca. Vaše telo vam bo hvaležno. Ko spimo, se regenerirajo vse celice v telesu in vse funkcije v telesu, ki nam dajejo moč za trening.