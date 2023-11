Boks je lep – včasih pa tudi kaj zaboli

Biti dober rekreativni boksar ne pomeni močno udarjati po vreči ali fokuserjih. No, nekateri ljubiteljski boksarji gredo tudi v ring, na sparing. Tu velja biti seveda moder, saj je boks plemenita veščina z zelo jasnimi pravili, bistvo je tehnika in ne nenadzorovana silovitost.

Ne glede na to, kako agresivni se zdijo profesionalni boksarji v ringu, imajo vedno v mislih ukrepe, s katerimi lahko preprečijo poškodbe med boksanjem ali celo med treningi.

Predvsem pa ne vadite boksa po garažah ali v telovadnicah, kjer so trenerji samouki boksarji – to je lahko zanimivo, je pa tudi zelo tvegano.

Vsak trening mora nadzorovati izšolan trener, ki mora biti nujno v ali ob ringu pri vsakem sparingu.

Večina boksarskih trenerjev svoje boksarje usposablja za učinkovite tehnike za preprečevanje poškodb, saj nizanje borilnih kombinacij ali udarjanje nasprotnika z udarci ni edini vidik boksa.

Tudi kot rekreativni borec morate vedeti, kako preprečiti poškodbe, le tako boste lahko sčasoma postali boljši.

Pogoste boksarske poškodbe

Boks je nedvomno lahko grob šport in naporen za telo, zato imajo borci, zlasti začetniki, veliko poškodb. To se lahko konča tudi z nekaterimi resnimi težavami, tukaj je nekaj najpogostejših boksarskih poškodb

- Ureznine in modrice: morda se te poškodbe ne pojavijo med treningom ali sparingom, vendar so zelo pogoste med resnimi dvoboji.

- Izpah rame: to se lahko zgodi zaradi močnega udarca v telo, izpuščenega ogrevanja pred sparingom ali celo zaradi nepravilnega gibanja rok med izvajanjem udarcev.

- Zvin: pri pogosti uporabi iste vrste telesnih mišic lahko pride do poškodb mišic in vezi. Boksarji se največkrat pritožujejo zaradi zvinov v ramenih, kolenih in hrbtu,

- Zlomi: to ni zelo pogosta poškodba, zlomi pa se lahko pojavijo v predelu zapestja in nosu. Najhujše vrste zlomov, s katerimi se soočajo boksarji, so zlomi v predelu reber.

- Pretres možganov: zaradi močnega udarca v glavo ali hitrega stresanja lahko pride do izgube zavesti, lahko se pojavijo tudi bruhanje in glavoboli.

Kako preprečiti poškodbe v boksu

Kot smo že kdaj napisali: če boksamo po pameti in se spopademo nadzorovano z nasprotnikom, s katerim se dogovorimo za pravila igre, poškodb ne more biti. Pa vseeno nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo preprečiti poškodbe med dvoboji v sparingu ali med treningi.

Zaščitna oprema

Med treningom nosite ustrezno zaščitno opremo, ne pozabite na kakovostno boksarsko opremo. Če želite preprečiti poškodbe, je to najboljša možnost za vas, saj lahko z uporabo zaščitne boksarske opreme zmanjšate učinek udarcev, tako da bo vaše telo ostalo varno.

Oprema za glavo

V boju je nasprotnikova glava glavna tarča vsakega boksarja, saj se večina nokavtov zgodi zaradi močnega udarca v glavo. Če imate trpežno in ustrezno oblazinjeno naglavno opremo, vas lahko reši pred hudo poškodbo glave.

Boksarske rokavice

Za sparinge in udarce na vrečo s peskom morate imeti ločene vrste boksarskih rokavic. Poškodbe rok so lahko tako hude, da si ne bi mogli popolnoma opomoči; da bi zaščitili roke pred poškodbami, investirajte v dober par rokavic.

Boksarske rokavice Dejana Zavca. FOTO: Tadej Regent

Varovalo za usta

Boksarji ne smejo vstopiti v ring brez ščitnika za usta, gume v žargonu, zato ga morate imeti, da preprečite poškodbe v predelu ust in ohranite svoje zobe. Vedno poskusite kupiti kakovosten ščitnik za usta.

Ovijalni trakovi za roke

Boksarske rokavice lahko do neke mere zaščitijo vaše roke pred poškodbami zaradi udarcev, vendar morate za preprečevanje poškodb zaradi zvina gležnja uporabljati pol elastičen ovoj za roke. To ni vse: členke in zapestja je treba pravilno poviti.

FOTO: Matej Družnik

Redno raztezanje

Če ne izvajate rednih razteznih vaj, pride še prej do poškodb.

Pred razteznimi vajami se ne pozabite ogreti s poskoki in počepi. Pri raztezanju se osredotočite na glavne mišice telesa, kot so stegenske, ramenske mišice, hrbet in štiriglave mišice nog.

Dober dodatek pri raztezanju je lahko uporaba uporovnih trakov; ti so preprosto odličen način za učinkovito raztezanje in sproščanje mišic.

Nekatere učinkovite in priporočljive vaje za raztezanje so:

-raztezanje od kolena do prsi; hkrati razteza hrbtne mišice in mišice nog.

-raztezanje ramen; ramenska mišica je majhna mišica in se lahko zlahka vname; raztezanje ramen je dobra ideja za preprečevanje poškodb.

Z raztezanjem stegenskih mišic lahko povečamo prožnost, ki ni potrebna le za treninge in sparinge, temveč tudi za opravljanje rutinskih opravil.

Učenje pravilne oblike in drže

Če so vaša ramena skrčena, hrbet ukrivljen in nimate pojma, kakšna mora biti vaša drža med boksanjem, se pripravite na poškodbe.

Dobra boksarska drža je prva ključna točka za preprečevanje poškodb. Najhuje pri soočanju s poškodbo zaradi napačne oblike je, da nikoli ne boste vedeli, zakaj se je težava pojavila, razen če vam to pove trener.

Nekaj osnov za popravljanje drže je, da stojite vzravnano in imate noge narazen, skrivnost za ohranjanje ravne drže pa je povezava med mislimi in mišicami,

Da bi preprečili poškodbe kolen, nikoli ne poskušajte zakleniti nog tako, da jih držite vzravnane. Kolena morajo biti vedno rahlo upognjena, kot da bi želeli počepniti.

Popravljanje oblike in iskanje pravilne boksarske drže je odvisno od časa in prakse, tega se ne morete naučiti čez noč, zato ostanite mirni in sčasoma boste razvili pravilno držo.

Izboljšanje vzdržljivosti

Za čim manjši učinek prejetih udarcev pri boksu morate razviti vzdržljivost in moč telesa. Ko bodo vaše mišice v formi in kosti močne, bo vaše telo preneslo vse manjše poškodbe in ne bo pustilo težkih posledic.

Za izboljšanje telesne moči lahko poskusite z vadbo z utežmi ali vajami s telesno težo, saj pomaga pri razvoju mišic in tako izboljša moč.

Kolesarjenje je učinkovito za razvoj moči nog, jedra in hrbtnih mišic, povečuje stabilnost in povečuje vzdržljivost, zato izboljšanja vzdržljivosti pri kolesarjenju ne smete zanemariti.

Hoja na hrib je zelo učinkovita za povečanje vzdržljivosti in hkratni razvoj mišic. Če živite na območju brez hribov, je lahko koristno tudi plezanje po stopnicah.

Upoštevanje prehrane

Športniki se morajo držati prehrane, ki je polna beljakovin, vitaminov, ogljikovih hidratov in dobrih maščob. Po treningu telo postane boleče in se lahko obnovi le z učinkovito prehrano.

Učinkovita prehrana pomaga zmanjšati tveganje za zlome in pripomore k hitrejšemu celjenju kosti, poleg tega pa poskrbite, da vsak dan spijete veliko tekočine, da bo vaše telo ostalo hidrirano.

Če vaše telo trpi zaradi dehidracije, se boste počutili utrujene in sčasoma bo to povzročilo več možnosti za poškodbe. Najpogostejša težava zaradi dehidracije so pretresi možganov.

Kaj storiti takoj po poškodbi?

Kot smo že omenili, je boks lahko grob in strog šport, zato se boste med sparingom morda soočili s poškodbami. Vedeti morate, kako se takoj lotiti takšnih poškodb, da bi zmanjšali posledice.

Spoznavanje simptomov

Najprej spoznajte, kako se počutite; če v mišicah čutite vnetje, so morda poškodovane. Če se v sklepih pojavi raztrganina ali pok in bolečina pri premikanju, potem bi bil sklep lahko zvit.

Otekanje in krčenje mišic je simptom preobremenitve, lahko pa občutite tudi mišično šibkost, ki povzroča nezmožnost pravilnega delovanja mišice.

Če čutite pomanjkanje energije in imate omotico v glavi, je to znak dehidracije in neupoštevanja hranljive prehrane.

Ko lahko učinkovito prepoznate simptome težave, potem boste lažje sledili zdravljenju te težave. Prepoznavanje tega, kaj vam želi telo sporočiti, je torej prvi korak pri zdravljenju poškodbe.

Led

Uporaba hladnega obkladka ali ledu na prizadeti mišici ima lahko takojšen pomirjujoč učinek. Poleg tega lahko z ledom zmanjšate vnetje in oteklino. Če iščete hitro in brezplačno protibolečinsko sredstvo, vam led lahko pomaga.

Znanstveni razlog za uporabo ledu pri poškodbi je, da led krči krvne žile, ki prenašajo citokine do poškodbe; to so kemikalije, odgovorne za vnetje.

Poškodovana roka naj bo dvignjena

Če imate med sparingom poškodovano roko, jo poskušajte držati dvignjeno nad ravnijo srca. To pomaga zmanjšati vpliv otekline.

Razlog za to je, da z dvigovanjem poškodovanega dela omejite pretok belih krvnih celic proti poškodbi, kar pripomore k zmanjšanju otekanja.

Vsak trening mora nadzorovati izšolan trener, ki mora biti nujno v ali ob ringu pri vsakem sparingu. FOTO: Nicola Katie Getty Images/istockphoto

Obisk zdravnika, fizioterapevta ali kiropraktika

Običajno se poškodbe ob ustrezni oskrbi izboljšajo in zacelijo v treh dneh, če pa po treh dneh od poškodbe ne čutite olajšanja, se raje posvetujte z zdravnikom.

Fizioterapevti in kiropraktiki so najboljši prijatelji vsakega športnika, še posebej boksarja; na vsake 2- do 3 - mesece se morate dogovoriti za obisk pri katerem zaradi prilagoditve telesa.

Zaključek

S temi nasveti lahko do neke mere preprečite poškodbe pri boksu, vendar vas v športu, kot je boks, nič ne more 100-odstotno obvarovati pred poškodbami.

Osredotočiti se morate na zdravo prehrano in razvijanje telesne moči ter nikoli ne poskušajte izvajati sparingov brez uporabe zaščitne opreme.

Če utrpite kakršno koli poškodbo, je ne jemljite zlahka in je ne ignorirajte, temveč vedno izvedite predlagane ukrepe za njeno zdravljenje.

