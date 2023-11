Ko ste jezni, počnite raje to

Jeza je povsem običajno in naravno čustvo. Jeza ima lahko celo pozitivno vlogo pri spodbujanju zdravih sprememb v vašem življenju.

Lahko pa pridejo tudi trenutki, ko lahko jeza in njeni učinki postanejo problematični in celo uidejo nadzoru.

Včasih zgolj telesna vadba ni dovolj za obvladovanje čustev. Obvladovanje jeze je ključno vprašanje, ki ga bo morda treba obravnavati s terapijo.

Medtem ko je vadba eno od orodij, s katerim lahko mnogi ljudje zmanjšajo svojo jezo, imajo nekateri morda težave z nadzorom svojih čustev, kar ima lahko nevarne posledice.

Zato je najbolje, da ste proaktivni, preden jeza postane problem. Če menite, da ste na točki, ko bi radi obvladali jezo, se obrnite na strokovnjaka za duševno zdravje ali pridobite napotnico.

Jeza postane problematična, ko postane neobvladljiva. Nekateri ljudje telovadijo, da bi obvladali svoja čustva in frustracije. Obstajajo tudi najboljše vaje, športna početja, za takrat, ko ste jezni.

Raziskovalci so ugotovili, da lahko predvsem aerobna vadba pomaga zmanjšati anksioznost, depresijo in sovražnost. Nekatere raziskave celo kažejo, da lahko kratek nalet vadbe pomaga preprečiti jezno razpoloženje.

Čeprav je jeza lahko zdravo čustvo, lahko telesu škoduje. FOTO: Mp Produkcija/pigac.si

Visoko intenzivna vadba, ki zahteva koncentracijo, s tem, da boste hitro povečali srčni utrip in hitro porabili kalorije. Zahteva tudi zelo malo opreme.

Kaj sploh jeza je in kako nas zadene

Jeza je čustveno stanje. Sestavljena iz različnih občutkov. Le-ti se ločijo po intenzivnosti, od blage razdraženosti ali sitnosti, pa vse do močnega besa.

Poznamo konstruktivno jezo, ki nam lahko pomaga rešiti probleme in nas lahko celo zaščiti. Druga vrsta jeze je tista uničujoča: ni v redu, uporabljamo jo za opravičevanje čustev, pa tudi za krepitev stanja jeze.

Jeza vpliva na tisto, čemur pravimo simpatični živčni sistem. Njegova poglavitna funkcija je priprava organizma na boj ali beg. Vendar pa je simpatično živčevje vseskozi aktivno na določeni stopnji in pomaga vzdrževati homeostazo, umirjeno stanje telesa.

Jeza pozitivno povezana z aterosklerozo ali koronarno boleznijo srca. In negativna čustva, vključno z jezo, so lahko vzrok za bulimično vedenje. Jeza je bila povezana z razvojem sladkorne bolezni tipa 2 in s povečanim tveganjem za prometne nesreče.

Telesna vadba je povezana z zmanjšanim tveganjem za številne bolezni, vključno s sladkorno boleznijo tipa 2 in srčnimi boleznimi. Poveča čustveno odpornost posameznika na akutni stres. Zato je telesna vadba lahko pozitiven način za razbremenitev napetosti.

Kako nad samega sebe

Kako naj jezen jeznega zdravi? Vadba je ok, a nekateri ljudje morda težave z energijo, potrebno pri vadbi, ko jih razjeda jeza.

Če smo jezni ali razdraženi so možni različni pristopi h gibanju. Nekateri najlažje sprostijo svojo jezo z eksplozivnimi gibi, kot so boks, krožni trening ali ples.

So ljudje, ki raje umirijo dihanje in zmanjšajo srčni utrip z vajami za duha in telo, kot so joga, tai či ali meditacija. Tretji pa najraje kombinirajo oboje, na primer pohodništvo v naravi.

Kar ob eni priložnosti deluje, je ob drugi manj učinkovito. Ostanite odprti za različnost!

Cilj vadbe ni nujno odpraviti jeze. Jeza je naravna in je lahko zdrava. Vadba preprosto daje izhod, da se mirno izrazimo in znano živeti s samim seboj. In drugimi, seveda.

Preznojite se

Aerobna aktivnost je način za zmanjšanje izražanja jeze tako pri otrocih in odraslih Torej, znojenje za sprostitev živcev! Morda, za odrasle, sta primerna veslanje in tek po tekalni stezi, to dokazano dobro vpliva na zmanjšano jezo, potrtost in tesnobo.

Boks je zdravilen

Boks je zakon. Treningi nas prisilijo, da se osredotočite na posebne kombinacije udarcev in blokad, korakov, izmikov, napadov in obramb. V vadbo je vključeno celotno telo. Pri boksu kurimo kalorije in krepimo moč, zlasti v zgornjem delu telesa. – in, kar se premalokrat poudarja, postanemo in ostanemo hitri v nogah, torej gibalno funkcionalno iznajdljivi

Če želite boksati doma z opremo, ki jo uporabljajo boksarji, si omislite samostoječo vrečo, ki jo lahko udarite ali brcnete med vadbo, ki jo vodi trener in je na voljo v aplikaciji.

Seveda vam ni treba porabiti veliko denarja za boks doma. Kupite lahko rokavice in drugo boksarsko opremo, nato pa uporabite aplikacijo za boks na pametnem telefonu. Aplikacije vam omogočajo, da boksate kjer koli in kadar koli imate pametni telefon. Sicer pa v najbližjo boksarsko telovadnico. Najboljše so take, kjer boste našli veliko otrok, najstnikov in študentov.

Kolebnica

Visoko intenzivna vadba, ki zahteva koncentracijo. FOTO: Drazen Zigic Getty Images/istockphoto

Visoko intenzivna vadba, ki zahteva koncentracijo, s tem, da boste hitro povečali srčni utrip in hitro porabili kalorije. Zahteva tudi zelo malo opreme. Kupite poceni kolebnico in to je to. Vadba s kolebnico lahko vključuje različne gibe, ki vas prisilijo, da odvrnete misli od jeze in uskladite stopala.

Krožna vadba

Pri njej smo ves čas v gibanju, od postaje do postaje in od vaje do vaje, telesa, tako da je malo časa za razmislek o tem, zakaj smo jezni. Za izvedbo kroga doma boste morda potrebovali nekaj osnovne opreme, kot so uteži, ketlbel ali uporovni trakovi. Lahko pa z lastno telesno težo in samo uporabite svoje telo, da povečate moč in se preznojite.

Pa še k duhovnemu gibanju

Vadbe duha in telesa pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka, joga je pri izboljšanju razpoloženja in zmanjševanju anksioznosti učinkovitejša kot hoja po pločniku.

Joga

Obstaja veliko različnih stilov joge. FOTO: Jlco - Julia Amaral Getty Images, istockphoto

Obstaja veliko različnih stilov joge, ki bi jih lahko poskusili, ko menite, da potrebujete olajšanje jeze.

• Hatha joga. Hatha joga je tradicionalna joga, ki poudarja vztrajanje v določenih telesnih položajih in disciplino dihanja. Po navadi je počasnejša in bolj nežna.

Power joga je dinamična vadba, ki optimalno združuje elemente pilatesa in joge in je zasnovana tako, da poveča moč stabilizatorjev trupa in izboljša gibljivost mišic.

Vinaysa joiga. Vinyasa flow joga je dinamičen stil joge, kjer se jogijske vaje povezujejo z veznim elementom (vinyasa), tako da celotna vadba poteka kot povezana celota.

Ta vadba ima srednjo intenzivnost in velik poudarek na podrobnostih pravilnega izvajanja jogijskih vaj in dihanja – asan, tako da je zelo dobra osnova za katerikoli stil joge. Power joga in vinyasa joga, kjer se premikata hitreje in nudita intenzivnejšo vadbo.

Bikram jogo izvajamo v ogrevanem prostoru, kar nas lahko izzove, da se med 90-minutnim tečajem osredotočite na določene položaje. Vadbeni potek Bikram joge je v osnovi oblika hatha joge.

Vadba Bikram joge je sestavljena iz 26 položajev in dveh dihalnih vaj in se izvaja v ogrevani sobi na 90-minutnih srečanjih, kjer se boste veliko potili.

Ne glede na vadbo, ki jo izberete, če jogo izvajate doma, preprosto potrebujete podlogo za jogo in nekaj prostora. Udeležite se spletnega tečaja, uporabite aplikacijo za jogo ali najbolje, tečaj joge v živo.

Potop vase

Meditacija je zagotovo vaja samozdravljenja, ki vam lahko pomaga, da se naučite osredotočati pozornost in zavedanje za mentalno jasnost.

Meditacija zmanjša stres in agresijo pri mladostnikih, odraslih in tistih, ki imajo kronične zdravstvene težave, kot je fibromialgija. Meditacija ne zahteva, da se udeležite tečaja, a tečaj bo zagotovo veliko boljši kot le aplikacija, zlasti, če ste začetniki

Na sprehodu

Hoja je lahko tudi odličen način za sproščanje jeze, ob tem pa ponuja številne koristi za zdravje, vključno z boljšim zdravjem srca in ožilja ter zmanjšanim tveganjem za nekatere kronične bolezni, kot je sladkorna bolezen tipa.

Že 10 minut hoje zmanjša sovražnost in jezo pri mladih odraslih, čeprav ne v statistično pomembni meri. Doseganje cilja 10.000 korakov na dan povzroči nižje ravni poročane jeze, skupaj z zmanjšano anksioznostjo, depresijo, utrujenostjo, zmedenostjo in popolno motnjo razpoloženja. Tako znanost.

Vadba hoje

Nujno je, da ste primerno opremljeni z ustreznimi čevlji in pohodnimi oblačili, da se izognete žuljem ali vremenskim zapletom. O hoji smo v Poletu veliko pisali ...

Pohodništvo

Pohodništvo je odličen način za sprostitev stresa in jeze. FOTO: Depositphotos

Spopadanje z grobim terenom skozi gozdove, ali gorske grebene je odličen način za sprostitev stresa in jeze, izpostavljenost naravi resnično vpliva na telo.

V primerjavi z vadbo v zaprtih prostorih je vadba v naravnem okolju povezana z večjim občutkom poživitve in pozitivne angažiranosti, zmanjšanjem napetosti, zmedenosti, jeze in depresije ter večjo energijo.

Ples, od nekdaj

Do sreče obstajajo bližnjice in ples je ena izmed njih. FOTO: Jevtic Getty Images, istockphoto

Ples … Do sreče obstajajo bližnjice in ples je ena izmed njih ... Ples je kot sanjanje z nogami! ... Telo pove, česar besede ne morejo. Ples je poezija stopala ... Naloga stopal je hoja, njihov hobi pa je ples ...

Že tisočletja se hoja uporablja za slavljenje življenja, spoštovanje tradicije, izkazovanje veselja in včasih izražanje jeze. Čeprav plesno-gibalna terapija ni dovolj raziskana, se je pri bolnikih z rakom uspešno uporabljala za obvladovanje občutkov izoliranosti, depresije, jeze in strahu.

Obstajajo tudi drugi načini, da pustite svoje telo premikati in gibati. Ne glede na to, ali imate nekaj minut ali uro, lahko premikate svoje telo z dihom, afirmacijami ali ritmom, da sprostite nekaj jeze.

Meditativni gibi

Meditativno gibanje je sestavljeno iz vaj, ki uporabljajo gibanje skupaj z meditativno pozornostjo telesnim občutkom. Poleg meditacije meditativno gibanje običajno vključuje tudi neko obliko gibanja telesa, ki je običajno opisano kot počasno, sproščeno in tekoče.

Meditativni gibi so program, ki traja le dve do štiri minute, kjer združite preproste vsakodnevne gibe (kot je hoja) s krepilnimi afirmacijami, kot je »Zmorem«. Ta vrsta vadbe vas verjetno ne bo prepotila, zato je koristna, če se vam zdi, da morate obvladati jezo v službi ali v okolju, kjer imate le nekaj trenutkov.

Te vaje se osredotočajo na sinhronizacijo dihanja z gibi in tako ustvarijo visok občutek zavedanja našega telesa v tistem trenutku.

Tako se izboljšajo simptomi tesnobe, depresije, utrujenosti in čustvenega počutja. Pride do manj negativnega odnosa.

Čeprav je jeza lahko zdravo čustvo, lahko telesu škoduje. Tisti, ki prakticirajo budizem, omenjajo jezo kot enega od treh strupov uma (skupaj s pohlepom in neumnostjo).